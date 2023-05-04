Ученые впервые успешно выделили древнюю человеческую ДНК из зуба оленя, обнаруженного в Денисовой пещере в Алтайском крае, сообщается на сайте Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии.

Денисова пещера — уникальная археологическая достопримечательность в Алтайском крае, где были впервые найдены ископаемые останки вымершего подвида людей – денисовцев.

Чтобы сохранить целостность артефакта, ученые разработали новый неразрушающий метод выделения ДНК из древних костей и зубов.

Зуб оленя из подвески из Денисовой пещеры Фото : © eva.mpg.de

Из полученной ДНК они смогли реконструировать точный генетический профиль женщины, носившей кулон, а также оленя, у которого был взят зуб. Эта женщина генетически тесно связана с современным населением восточной Сибири.

Генетические исследования показали, что кулон сделали между 19 и 25 тысячами лет назад. Зуб остался полностью неповрежденным после анализа.