Вышел трейлер фотореалистичного шутера Unrecord

Французская студия DRAMA показала первый геймплей шутера Unrecord, который выделяется необыкновенно реалистичной графикой и видом от первого лица, который имитирует нагрудный регистратор полицейского.

Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5, позволяющем создавать фотореалистичную картинку. Разработчики обещают, что игра будет сочетать механики шутера и детектива — пользователям предстоит искать улики, общаться с персонажами и участвовать в перестрелках.

Игры описывается, как остросюжетный триллер с «комплексными диалогами», выбором реплик и «непростыми моральными дилеммами», «новаторскими геймплейными механиками» и «уникальной системой стрельбы» со свободным прицеливанием.

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Дата релиза проекта пока неизвестна, однако у игры уже есть официальная страница на платформе Steam. Примечательно, что разработкой Unrecord занимаются всего три человека.