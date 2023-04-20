НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышел трейлер фотореалистичного шутера Unrecord

Источник:
Sibnet.ru
225 0

Французская студия DRAMA показала первый геймплей шутера Unrecord, который выделяется необыкновенно реалистичной графикой и видом от первого лица, который имитирует нагрудный регистратор полицейского.

Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5, позволяющем создавать фотореалистичную картинку. Разработчики обещают, что игра будет сочетать механики шутера и детектива — пользователям предстоит искать улики, общаться с персонажами и участвовать в перестрелках.

Игры описывается, как остросюжетный триллер с «комплексными диалогами», выбором реплик и «непростыми моральными дилеммами», «новаторскими геймплейными механиками» и «уникальной системой стрельбы» со свободным прицеливанием.

Дата релиза проекта пока неизвестна, однако у игры уже есть официальная страница на платформе Steam. Примечательно, что разработкой Unrecord занимаются всего три человека.

Еще по теме
Вышел ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой
Игрок CS:GO купил облик для AK-47 за рекордные деньги
Resident Evil Village лишилась защиты Denuvo
Ремейк The Last of Us получил крупный патч
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Российские ТУ-95МС перебазировали на оперативные аэродромы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
32
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
31
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для помощи Киеву
29
Путин подписал закон об электронных повестках
29
Назван самый грандиозный просчет Запада
27
Медведев назвал власти США «лживыми тварями»