Пять удивительных эффектов отказа от кофе

Споры медиков о пользе и вреде кофе продолжаются. Но отказ от кофе, особенно если любовь к напитку переросла в зависимость, обещает только улучшения — внешнего вида, здоровья и эмоционального состояния.

Сколько можно пить кофе? Из всего, что содержит кофе, самое сильное воздействие на организм оказывает кофеин. Считается, что безопасная доза кофеина в сутки — 150 мг, это две-три чашечки эспрессо на арабике и одна-две — на робусте. Но при условии, что человек абсолютно здоров.

1. Повышение ресурса организма

Как ни удивительно, но без бодрящего кофе энергии в организме будет больше. Даже по утрам.

Кофе бодрит из-за того, что кофеин провоцирует в организме стрессовую реакцию — подскакивает адреналин, кровь приливает к сердцу и головному мозгу, повышается мышечный тонус.

Но этот эффект кратковременный, и при постоянном употреблении кофе со временем требуется все больше и больше кофеина, чтобы организм отвечал тем же зарядом бодрости.

Кроме того, кофеин вмешивается в процесс выработки кортизола — гормона, который мобилизует организм и должен быть максимально высоким утром, снижаясь к вечеру.

В результате, если человек традиционно по утрам и периодически в течение дня пьет кофе, он приглушает естественные процессы выработки жизненной энергии. Как следствие — испытывает сонливость между чашечками кофе и быстро устает.

Если отказаться от кофе, через некоторое время выработка гормонов бодрости и сна синхронизируется с естественными биоритмами, и ресурс организма повысится.

2. Снижение веса

Систематическое употребление кофе опосредованно угнетает функцию щитовидной железы, а она отвечает за множество процессов в организме, включая обменные. Замедление обмена и сбои часто приводят к необъяснимому набору веса.

Отказ от кофе поможет нормализовать обмен веществ и, следовательно, может способствовать похудению.

Еще одна польза — восстановление функции щитовидной железы скажется на иммунитете, защитные способности организма повысятся. Не зря во время болезни врачи настоятельно рекомендуют исключать кофеин — чтобы дополнительно не ослаблять иммунитет.

3. Повышение сексуальной энергии

Это тоже объясняется угнетением щитовидной железы, если человек систематически пьет кофе. Щитовидка регулирует гормоны, которые отвечают за фертильность и либидо (в том числе тестостерон и прогестерон).

Поэтому без кофе через некоторое время влечение повысится, а сексуальные ощущения станут ярче. Совершенно точно имеет смысл отказаться от кофе, если пара планирует малыша — без кофеина шанс наступления беременности выше.

5. Витамины и внешний вид

Кофе обладает мочегонным эффектом, вымывая из организма калий, кальций и другие полезные вещества. Ежедневное употребление нескольких чашек кофе нарушает водный баланс, что приводит к сгущению крови, повышению нагрузки на сердце и сосуды, кислородному голоданию, отекам и т.д.

Кроме того, в кофе содержится танин, который при злоупотреблении нарушает усвояемость железа, провоцируя анемию.

Таким образом, отказ от пристрастия к кофе способствует укреплению костей, повышению гемоглобина, нормализации водного баланса, а значит — стабилизации работы сердечно-сосудистой системы, улучшению состояния и цвета кожи, избавлению от отеков и даже синяков под глазами.

А еще улучшится цвет зубов, потемневших от многолетнего опыта употребления кофе. При должном уходе зубная эмаль посветлеет.

5. Восстановление сна

Кофеин будоражит нервную систему, с течением времени нарушая ее нормальные ритмы и реакции. Организм человека, пристрастного к кофе, страдает из-за этого и днем, и ночью, даже если последняя бодрящая чашка была за несколько часов до сна.

Если отказаться от кофе, то через какое-то время будет легче засыпать и качество сна повысится. Как следствие, организм ночью будет проводить полноценную перезагрузку, вставать по утрам станет легче и приятнее.