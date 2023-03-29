Что такое цифровой мусор и как от него избавиться

Хранение ненужных фото, писем и прочих данных не только забивает смартфон или ноутбук, но и наносит вред экологии. Повседневная цифровая гигиена — это не сложно. Что можно сделать, чтобы сократить количество «цифрового мусора»?

«Абсолютно все наши действия в Интернете оставляют цифровой след. Регулярно наводить порядок в своём цифровом пространстве так же важно, как в шкафу или комнате. Все, что мы делаем в гаджетах и в интернете влияет на окружающую среду, так же как мусор, выброшенный на землю», — отметил один из авторов проекта «Цифровой субботник» Никита Литвинов.

Он объяснил, что центры обработки данных потребляют энергию: топливо сжигается, следовательно, парниковые газы выделяются в атмосферу, влияя на изменение климата. Удаление 5 ГБ файлов из облака позволяет снизить углеродный след на 1 килограмм — это равно выбросам от поездки на машине на дистанцию 4 километра.

Как сократить цифровой мусор