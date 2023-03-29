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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Что такое цифровой мусор и как от него избавиться

Источник:
Sibnet.ru
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Хранение ненужных фото, писем и прочих данных не только забивает смартфон или ноутбук, но и наносит вред экологии. Повседневная цифровая гигиена — это не сложно. Что можно сделать, чтобы сократить количество «цифрового мусора»?

«Абсолютно все наши действия в Интернете оставляют цифровой след. Регулярно наводить порядок в своём цифровом пространстве так же важно, как в шкафу или комнате. Все, что мы делаем в гаджетах и в интернете влияет на окружающую среду, так же как мусор, выброшенный на землю», — отметил один из авторов проекта «Цифровой субботник» Никита Литвинов.

Он объяснил, что центры обработки данных потребляют энергию: топливо сжигается, следовательно, парниковые газы выделяются в атмосферу, влияя на изменение климата. Удаление 5 ГБ файлов из облака позволяет снизить углеродный след на 1 килограмм — это равно выбросам от поездки на машине на дистанцию 4 километра.

Как сократить цифровой мусор

  • Отписаться от ненужных рассылок в электронной почте и почистить папку со спамом.

  • Удалять ненужные файлы из памяти ноутбука, смартфона и облачного хранилища.

  • Смотреть видео (фильмы, сериалы, блоги) в качестве 720 вместо 1080.

  • Сдать на переработку технику, которой уже не пользуетесь.

  • Покупать технику осознанно, например, не менять флагманские смартфоны каждый год.
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