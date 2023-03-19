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Как получить книгу в подарок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Короткий опрос о современных писателях подарит книгу и скидку практически на весь ассортимент книжного сервиса ЛитРес.

Опрос о том, с творчеством каких современных писателей стоит познакомиться, займет меньше пяти минут. Затем участник получит промокод, по которому сможет выбрать книгу из подборки, а также получит скидку 20% на каталог электронных и аудиокниг.

В подборке есть классика: романы Александра Дюма, Ильфа и Петрова, Анатолия Рыбакова, а также популярная психология, рассказывающая об интровертах или том, как быть, когда все не так как хочется. Можно познакомиться с творчеством современной писательницы Кристин Хармель или первоисточниками сериала «И повсюду тлеют пожары» и фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?».

А скидка действует три дня с момента активации на одну покупку и неограниченное количество книг в корзине.

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