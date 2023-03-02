Нейросеть выходит на работу: как изменится рынок труда

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) человечеству пророчат исчезновение целого ряда профессий. Значит ли это, что всем нужно переучиваться на айтишников? И можно ли вообще говорить об интеллекте у машин?

«Давайте договоримся, что мы все-таки ведем речь не про интеллект, не про способность создавать новое с нуля, а про нейросети — алгоритм, реализующий математические модели, работающий с уже имеющимися данными», — говорит fullstack-разработчик Владислав Мальцев.

Но развитие нейросетей точно изменит рынок труда в IT-сфере, уверен он. Потому что там, где сейчас пять специалистов работают над задачей два дня, в дальнейшем понадобиться один, работающий с алгоритмами, и выдающий тот же результат за 12 часов.

«А теперь представьте, что сейчас работодатель платит каждому из этих пяти специалистов условно по 100 тысяч в месяц. В дальнейшем он сможет платить только одному, и оплачивать ежемесячную подписку за доступ и работу с нейросетью, скажем, 50 тысяч. Думаю, все понимают, в чью пользу склонится чаша весов», — аргументирует IT-специалист.

Однако нейросети «оружие» обоюдоострое. Некоторые сообразительные соискатели также используют возможности нейросетей, и не всегда действуют честно.

Работодатели уже столкнулись с непредвиденными аспектами развития искусственного интеллекта.

Хитрые соискатели

«Уже известны кейсы, когда с помощью технологий ИИ выполнялись тестовые задания работодателей, причем, они, как правило, проходят проверку на плагиат, и выглядят довольно убедительными и качественными», — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

По мнению некоторых участников рынка труда, нейросейти создают лазейки для нечестных соискателей, и могут усложнить работодателям жизнь на этапе выбора кандидатов. Во-первых, пока непонятно, как вычислять такие фейковые работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что не прощают на собеседовании

Во-вторых, уволить специалиста, который не подтвердил свою квалификацию во время испытательного срока — не проблема. Но это означает, что поиск надо начинать сначала: размещать вакансию, рассматривать кандидатов и проводить собеседования. Это потеря времени и денег для бизнеса.

«Так что поводы для беспокойства есть, но вряд ли такие проблемы приобретут массовый характер», — считает представитель онлайн-рекрутинга.

А вот изменения на рынке труда и исчезновение ряда профессий — перспективная история.

Кого заменит искусственный интеллект

В ближайшие годы ИИ сможет заменить профессии, связанные с работой с повторяющимися рутинными операциями. Нейросеть будет делать эту работу быстрее и эффективнее, совершая меньше ошибок, прогнозирует Эсауленко.

Нейросети могут заменить людей в сферах: бухгалтерский учет; создание текстового, фото- и видеоконтента; простые юридические консультации; базовые медицинские консультации; тестирование; переводы; поддержка клиентов; различные профессии, связанные с вводом данных.

В перспективе ИИ вытеснит водителей и курьеров и других сотрудников служб доставки, диспетчеров, дикторов, спортивных судей, учителей и даже часть программистов.

Но с другой стороны, объясняет эксперт, нейросети создают и новые рабочие места. Уже сейчас есть вакансии, связанные с машинным обучением.

Например, разметчик данных для машинного обучения, разработчик в области машинного обучения и больших данных, менеджер по развитию бизнеса в группу машинного обучения. Работодатели готовы платить таким специалистам от 75 до 250 тысяч рублей в месяц.

В целом же, разговоры о том, что искусственный интеллект отберет у человека всю работу — преждевременны и не имеют под собой достаточных оснований. В первую очередь потому, что нейросети — это дорого.

Долго и дорого

«Может кто-то помнит, что после появления фоторедакторов некоторые профессиональные фотографы не признавали их. Обработанные изображения называли не искусством, а подделкой. Но сейчас сложно себе представить работу с изображением без фоторедакторов, ими пользуются миллионы человек и это не только профессионалы», — напоминает Мальцев.

Но при этом фотографы никуда не делись. Профессия не исчезла. Она востребована до сих пор, только теперь требование по умолчанию к любому профессионалу — умение работать в фоторедакторе.

К тому же развитие и повсеместное внедрение нейросетей — история долгая и дорогостоящая. «Нужны очень большие вычислительные мощности. Это тысячи видеокарт и серверов. Такое могут позволить себе только крупные технологические компании», — объясняет разработчик.

Да и просто запустить нейросеть — недостаточно. Необходимо обеспечить отказоустойчивость системы. То есть сделать так, чтобы выход из строя одной части не повлиял на работу всей нейросети. А значит, добавляет эксперт, будут нужны люди для обеспечения,.

То есть нейросеть может выполнять какую-то функцию, операцию, заменив какую-то конкретную профессию, но не может заменить человека полностью. Более того, она часто не может выдавать эффективных результатов, построенных на ошибках и парадоксах.

Пока не человек

Мальцев предлагает рассмотреть простой пример — беспилотный автомобиль или робот-доставщик груза, которым хотят заменить курьеров.

Принцип работы курьера-беспилотника также основан на алгоритмах. Первое — сбор информации с помощью сенсоров: камер, радаров, лидаров. Они «видят» объекты, определяют расстояние до них. Затем они передают информацию в компонент системы управления, который анализирует ее и принимает решение и т.д.

«Современные беспилотники могут и отсутствие разметки проигнорировать и границы дороги определить и много чего еще. Но вспомните ковидную историю с курьером из Новосибирска. Когда парень, чтобы доставить заказ вовремя, полез едва ли не ползком через заснеженную насыпь. Попал на видео, стал звездой, но заказ привез в срок. Робот так поступить не может», — объясняет Мальцев.

Он не полезет через насыпь, даже если бы у него была техническая возможность. Для него этот вариант действий — ошибка. А значит, добиться эффективного результата, основываясь на смекалке и порой парадоксальных решениях, пока может только человек.