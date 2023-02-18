Ozon или Wildberries: где покупать лучше?

Конкуренция магазинов дает возможность выбирать — где покупать выгоднее. Кроме цены товаров при этом имеют значение расположение пунктов выдачи, доставка, срок хранения, правила возврата и другие факторы. Чаще всего это выбор между Ozon или Wildberries. Разбираемся — чем отличаются маркетплейсы и в каком условия покупки лучше.

Гонка тяжеловесов

Лидеры по объемам онлайн-продаж в России — маркетплейсы Wildberries и Ozon — занимают почти 40% рынка. На их доли приходится 23% и 14% соответственно.

Онлайн-магазин Ozon работает с 1998 года. Wildberries появился гораздо позже — в 2004 году, но быстро стал набирать популярность. В апреле 2012 года Wildberries обогнал по посещаемости Ozon. А с периода пандемии WB ставил рекорд за рекордом по объему продаж и росту выручки.

Такой успех более молодой площадки объясняется несколькими причинами. В частности, тем, что Ozon перешел на модель маркетплейса лишь в 2018 году, в то время как Wildberries сразу начал работать по этой схеме.

Маркетплейс — это торговая онлайн-площадка, где представлены товары разных продавцов. Своего рода агрегатор-посредник между продавцом и покупателем и одновременно огромный онлайн-гипермаркет, где можно найти товары от белья до электроники.

Безоговорочным лидером рынка Wildberries сделало большое количество пунктов выдачи практически во всех уголках России и разнообразный ассортимент, считает основатель сервиса аналитики маркетплейсов LikeStats Максим Одинцов.

«Wildberries первым ввел примерочные в пунктах выдачи заказов, позволив покупателям примерять и возвращать неподходящую одежду. Такой сервис не мог предложить ни один интернет-магазин того времени, благодаря чему площадка обзавелась огромной лояльной аудиторией», — прокомментировал Одинцов Sibnet.ru.

«Wildberries шире представлен в регионах, количество пунктов выдачи заказов на сегодня составляет более 27 тысяч, у Ozon — более 16 тысяч пунктов. Еще одна из причин популярности Wildberries — количество региональных складов. Чем ближе товар расположен к конечному потребителю, тем быстрее доставка и ниже цена, а значит, выше вероятность покупки», — сказал Sibnet.ru директор по маркетингу FULEX Александр Кушкин.

Wildberries и Ozon в цифрах

Wildberries за девять месяцев 2022 года увеличил оборот до 1,1 триллиона рублей (продажи товаров и услуг с учетом возвратов и скидок). Ozon за этот же период увеличил оборот до 188,1 миллиарда рублей.

В 2022 году число продавцов на Wildberries выросло более чем вдвое и превысило 1 миллион. У Ozon количество активных продавцов существенно меньше — тех, кто не просто зарегистрирован на маркетплейсе, но имеет продажи за последний год — 180 тысяч.

Борьба за покупателей

Но Wildberries рано почивать на лаврах. Покупатели любят анализировать предложения на один и тот же товар в разных каналах продаж, отметил Кушкин.

Так, по статистике Яндекса, перед выбором конкретного товара покупатель сравнивает информацию о нем минимум в четырех источниках, а 73% онлайн-покупателей сравнивают стоимость товара. А это значит, что привычка покупать в одном месте со временем будет все больше проигрывать пониманию экономии. Но пока эта привычка еще сильна, хотя WB в последнее время очень рискованно испытывает лояльность своих покупателей.

«Еще в начале прошлого года Ozon поставил себе цель — "догнать и перегнать" Wildberries именно в fashion-сегменте. Но в Ozon прекрасно понимают, что переманить к себе аудиторию, которая годами покупает на WB, будет не просто. Поэтому рекламная кампания у них сейчас довольно креативная и настойчивая», — сказал аналитик.

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Привлечение звезд (Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Александр Рогов) к рекламе, по его данным, принесло положительные результаты, увеличило оборот маркетплейса в категории Apparel (включает одежду, обувь и аксессуары) в 2,3 раза в годовом сравнении.

Ставка на женщин

У Wildberries основная аудитория состоит из женщин, потому что там продается больше одежды, аксессуаров и детских товаров, это ключевое направление маркетплейса.

«В России больше женщин, они больше покупают, больше следят за внешностью и уютом дома, так что стратегическая ставка на них — закономерный продуманный шаг», — прокомментировал Sibnet.ru глава школы по маркетплейсам Merkatys Лео Шевченко.

Ozon изначально был про книги и гаджеты, мелкую бытовую технику. И сейчас в его позиционировании ставка сделана на электронику и технологии. А это все ближе мужчинам, молодой и платежеспособной аудитории. Типичный покупатель Ozon больше зарабатывает, больше дружит с интернетом и готов больше тратить на маркетплейсе.

При этом эксперт отметил, что сейчас «аудитория Ozon тоже потихонечку начинает двигаться в сторону преобладания женщин».

Но Wildberries охватывает все регионы и использует преимущество самой низкой цены. К тому же, на этой площадке шире представлены самые недорогие товары, которых нет на других маркетплейсах.

Правила меняются



Правила для покупателя на двух маркетплейсах отличаются. Ozon в этом плане более стабильная площадка.

Из новинок — недавно здесь появилась возможность оплачивать ряд товаров после примерки. Это касается обуви, одежды, белья. Остальные товары надо оплачивать сразу при оформлении заказа.

озврат товаров на Ozon

бесплатный.

При этом в

Привлекательный для многих покупателей бесплатный возврат товаров Wildberries отменил в 2022 году. Платить за возврат нужно даже в случае бракованных товаров (либо выкупить товар и оформить онлайн-заявку на возврат по браку). Цена отказа от товара стала динамической, теперь она постоянно меняется в зависимости от процента и истории выкупа.

Также Wildberries ввел платные пакеты и сократил срок хранения заказов на пунктах выдачи и срок возврата выкупленных вещей.

«Есть ощущение, что владельцы пытаются нащупать точку невозврата, когда терпение покупателя лопнет», — оценил нововведения эксперт по продажам на маркетплейсах Павел Шевченко.

Но пока, по его мнению, маркетплейс вытягивает быстрая доставка и возможность оплаты после получения всех категорий товаров.

Непредсказуемые спонтанные действия Wildberries, которые ухудшают условия для клиентов, негативно влияют на их лояльность, согласился эксперт инвестиционной компании Golden Duck Павел Кремс.