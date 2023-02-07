Платный возврат на Wildberries проверят на законность

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) потребовала от Роспотребнадзора заставить Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара.

Общественники уверены, что если человек получил качественный товар на пункте выдачи, а потом отказался от продукции по какой-то причине (не из-за брака), то компания не должна удерживать с покупателя деньги. Основной аргумент — перемещение заказа происходит не от потребителя к торговой сети, а внутри подразделений Wildberries.

Роспотребнадзор рассмотрит обращение ОПИ и разъяснит, законно ли WB взимает человека по 75–100 рублей, если он отказывается от одной единицы качественного товара.

По закону продавец вправе вычесть из стоимости качественного и не подошедшего товара сумму его обратной доставки, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. В том числе стоимость доставки возвращенного заказа из ПВЗ на склад или логистический центр продавца.

Эта сумма не может быть постоянной, так как зависит от расстояния и способов доставки. «Так что продавец должен быть готов обосновать размер обратной доставки продукции по требованию потребителя», — заметил эксперт.