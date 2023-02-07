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Платный возврат на Wildberries проверят на законность

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) потребовала от Роспотребнадзора заставить Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара.

Общественники уверены, что если человек получил качественный товар на пункте выдачи, а потом отказался от продукции по какой-то причине (не из-за брака), то компания не должна удерживать с покупателя деньги. Основной аргумент — перемещение заказа происходит не от потребителя к торговой сети, а внутри подразделений Wildberries.

Роспотребнадзор рассмотрит обращение ОПИ и разъяснит, законно ли WB взимает человека по 75–100 рублей, если он отказывается от одной единицы качественного товара.

По закону продавец вправе вычесть из стоимости качественного и не подошедшего товара сумму его обратной доставки, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. В том числе стоимость доставки возвращенного заказа из ПВЗ на склад или логистический центр продавца.

Эта сумма не может быть постоянной, так как зависит от расстояния и способов доставки. «Так что продавец должен быть готов обосновать размер обратной доставки продукции по требованию потребителя», — заметил эксперт.

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Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может