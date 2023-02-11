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Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными

Источник:
Sibnet.ru
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WildBerries
Фото: © Sibnet.ru

Пакеты в пунктах выдачи заказов маркетплейса Wildberries с 13 февраля станут платными: их стоимость составит от 6 до 15 рублей, следует из сообщения компании.

«С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете», — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания тем самым рассчитывает сократить использование пластика и позаботиться о природе. Сейчас в пунктах выдачи пакеты выдаются бесплатно.

Руководство маркетплейса также напомнило, что пластиковые пакеты являются многоразовыми: «Вы можете использовать их многократно. Там мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природу».

Однако к оферте об оказании услуг по доставке отправлений физическим лицам указано, что по требованию клиента ему безвозмездно предоставляется полиэтиленовый пакет.

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