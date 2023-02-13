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Как выбрать антивирус для компьютера

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 10
Windows 10
Фото: © Sibnet.ru
Выбор антивирусной программы может стать сложной задачей, например, для семей с детьми. Антивирусов множество — и бесплатных, и платных. Как же выбрать оптимальный?

Антивирус — это специализированная программа, главная задача которой — обнаружение компьютерных вирусов, защита и излечение от них. Они должны обеспечивать и проактивную (онлайн) защиту, и борьбу с заражениями постфактум.

Все современные антивирусные программы соответствуют этим критериям, но используют свои технологии. У каждого есть сильные и слабые стороны, малопонятные для непосвященных. 

Есть несколько простых критериев для выбора антивируса:

- Он не должен конфликтовать с другими программным обеспечением;

- Он не должен сильно нагружать систему — это важно для слабых компьютеров;
- Он должен быть удобным и интуитивно понятным в использовании;
- Он должен обеспечивать должный уровень защиты даже для пользователей, которые не сильно озабочены безопасностью работы в Сети.
Бесплатный или платный

Желательно провести испытания. Некоторые антивирусы можно запросто опробовать, с другими — будет сложней.

У части антивирусов есть бесплатные, но урезанные по функционалу версии. Есть и исключительно бесплатные, например, — встроенный в Microsoft Defender. Осторожным пользователям хватает и их.

Но многим нужна более серьезная защита, особенно, если дело касается детей, бездумно посещающих и скачивающих файлы с множества сайтов. И тогда встает проблема выбора. Для обычного пользователя это нетривиальная проблема. Есть сервисы, предлагающие подписку на разные антивирусы на одной платформе.

Сервис «Антивирус», в частности, у Ростелекома предлагает клиентам на выбор несколько программ: Kaspersky Internet Security, ESET NOD32 и Dr. Web. Каждый из них представлен в нескольких версиях, например, семейных. И их можно установить на несколько устройств: компьютер, планшет, смартфон.

 

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vova97

ну да у наших прям зудит как договорится, на фига тогда все это замутили

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

брехун

После разгрома вагнеровцев под Угледаром ?