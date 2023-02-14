Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году

Домашний интернет ускоряется, появляются новые стандарты и технологии, растет количество умных устройств, требующих подключения к сети. Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?

При выборе роутера нужно учитывать не только то, на какой скорости он будет работать, но и множество других нюансов. Например, важно понимать, сколько устройств в доме планируется подсоединить к интернету, сценарии использования сети, а также какую технологию подключения предлагает провайдер.

Какие порты бывают у роутера

Типовой роутер имеет пять-шесть портов на задней панели. WAN-порт предназначен для связи с провайдером. Обычно он выделяется синим цветом. У маршрутизатора может быть один или два WAN-порта — наличие второго позволит организовать резервирование домашнего интернета с подключением второй линии от другого провайдера.



WAN-порт в роутере Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

LAN-порты используются для кабельного соединения домашней техники с роутером. От количества LAN-портов зависит, сколько устройств одновременно могут иметь проводной доступ к интернету по кабелю. Чаще всего на рынке представлены роутеры с четырьмя портами. С помощью LAN-портов организуется локальная (внутри одного помещения) сеть.

Подключение телевизоров, приставок, принтеров и других устройств в локальной сети через LAN-порты обычно надежнее, чем с использованием Wi-Fi — стабильность и скорость сигнала выше, меньше задержки.

SFP-порты имеют оптоволоконные маршрутизаторы. Данный интерфейс — разновидность WAN-порта в формате «оптика до квартиры», вместо медной витой пары в качестве канала передачи данных используется более современное оптоволокно.

Технологии подключения

Ethernet. Самый распространенный способ подключения поквартирных абонентов. Большинство роутеров поддерживают именно его. WAN-порт в таком устройстве — под стандартный физический интерфейс RJ45. Популярные стандарты скорости передачи данных для проводного подключения: Fast Ethernet — до 100 Мбит/с и Gigabit Ethernet — до 1 Гбит/с.

Мобильный 3G/4G. Такие роутеры имеют слот для SIM-карты, либо USB-разъем для подключения мобильного модема. Популярны для загородных домов и дач, где отсутствуют проводные линии интернета.

GPON. Самая современная технология с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с, которая использует волоконно-оптические линии связи, надежно защищенные от помех. В квартиру абонента заводится оптоволокно. GPON поддерживает Triple Play — представление по одному кабелю высокоскоростного интернета, телевидения и телефонной связи.

ADSL. Устаревшая на сегодня технология, которая до сих пор применяется в небольших населенных пунктах. Интернет заходит в квартиру абонента по телефонной линии. Максимальная скорость — до 8 Мбит/с.

Стандарты Wi-Fi

Маршрутизаторы используют различные стандарты Wi-Fi — они отличаются максимальными скоростями, диапазонами частот и пропускной способностью. Какой роутер стоит выбрать, чтобы он был актуален сейчас и на перспективу для создания надежного и быстрого локального интернета?

Wi-Fi 4 (802.11n). Фактически, уже устаревший стандарт, который поддерживают большинство возрастных роутеров. Максимальная скорость на канал — 150 Мбит/с. Использовать такие устройства в 2023 году не рекомендуется.

Wi-Fi 5 (802.11ac). Наиболее распространенный стандарт, на котором работает большинство бюджетных роутеров. Максимальная скорость — 433 Мбит/с на канал.

Wi-Fi 6 (802.11ax). Новейший стандарт беспроводной связи, скорость передачи данных в одном потоке может достигать 1200 Мбит/с. Однако все преимущества Wi-Fi 6 доступны только на совместимых устройствах, выпущенных после 2020 года.

Какие частоты используют роутеры

Почти все современные роутеры работают на одной или двух частотах — 2,4 ГГц и 5 ГГц. От несущей частоты зависят максимальная скорость соединения, дальность и помехозащищенность беспроводной сети.

2,4 ГГц. Самая распространенная частота, которую поддерживают маршрутизаторы. Главное преимущество — хорошая передача данных на большой площади, радиосигнал эффективно проходит через различные препятствия (бетонные стены, двери). Однако диапазон 2,4 ГГц в городских условиях сильно зашумлен и подвержен воздействию помех.

5 ГГц. Более высокая частота гарантирует повышенную скорость, диапазон менее загружен и практически не страдает от помех. Однако такой сигнал хуже справляется с преградами — толстые кирпичные или бетонные стены могут сильно ослабить его.

Так какой роутер выбрать в итоге? Оптимальным вариантом станет маршрутизатор с поддержкой двух диапазонов — в этом случае устройство самостоятельно выбирает оптимальный канал для беспроводной связи с устройством. Например, если сигнал на одной из частот пропадет, роутер просто переключится на другой.

На что обратить внимание

Поддержка Mesh-сетей. Роутеры с такой технологией обеспечивают бесшовную зону покрытия. Она состоит из центрального маршрутизатора и дополнительных адаптеров, обеспечивающих стабильный сигнал в удаленной точке дома или квартиры. Таким способом достигается качественное покрытие интернетом квартиры или дома с большой площадью.

Антенны. Здесь принцип простой — чем больше антенн, тем лучше. Каждая антенна передает сигнал в своем направлении и на определенное количество устройств. Бюджетные роутеры имеют по две антенны, топовые маршрутизаторы — до восьми.

MIMO. Поддержка роутером этой технологии позволяет увеличить полосу пропускания канала, в котором передача и прием данных осуществляются параллельно. Например, MIMO 2x2 говорит о том, что у роутера есть две передающие и две принимающие антенны. Стандарт Wi-Fi 5 поддерживает MIMO 4х4.

Какой бренд роутера выбрать

Стоит остановиться на крупной компании (Xiaomi, Huawei, Asus) или специализированном производителе, который занимается выпуском исключительно сетевого оборудования (MikroTik, TP-Link, Keenetic, Zyxel). Такие устройства отличаются высоким качеством, простотой настройки, поддержкой актуальных стандартов.

При этом зачастую оптимальным выбором может стать роутер от провайдера — особенно в случае с оптоволоконной линией связи. Дело в том, что все устройства с технологией GPON несовместимы между собой и требуют тонкой индивидуальной настройки, поэтому самостоятельная покупка маршрутизатора зачастую лишена смысла.

Например, один из ведущих российских провайдеров Ростелеком предлагает абонентам флагманский роутер RT-X, разработанный совместно с Huawei, который удовлетворяет все потребности современного пользователя. Он обеспечивает передачу данных со скоростью до 600 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.

Игровой роутер RT-X Фото: © Sibnet.ru

Суммарная скорость приема и передачи данных у RT-X достигает 2 Гбит/с, фактически это предельное значение современных интернет-сетей. У роутера восемь мощных антенн со встроенным усилителем, что обеспечивает площадь покрытия до 90 квадратных метров без снижения скорости.

Для геймеров такое решение выгодно вдвойне — RT-X поддерживает приоритизацию игрового трафика в 18 наиболее популярных онлайн-играх (в этом списке Dota 2, Fortnite, Grand Theft Auto V, «Мир танков», League of Legends, Minecraft, Overwatch, Hearthstone, PUBG, CS:GO), что делает игровой процесс максимально комфортным.

Среди дополнительных преимуществ — двухлетняя гарантия от провайдера. Если роутер выйдет из строя, компания просто бесплатно заменит устройство. При этом даже не обязательно покупать маршрутизатор — его можно взять в аренду на весь период обслуживания.