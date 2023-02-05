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Три лучших способа для борьбы с прокрастинацией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прокрастинация связана с особенностями работы центральной нервной системы человека и этим можно воспользоваться для эффективной борьбы с ней.

Прокрастинация — это склонность постоянному откладыванию дел на будущее. Это некий паралич воли. При этом человек осознает разрушительность такого поведения и испытывает чувство вины.

Этот феномен во многом — следствие специфики работы центральной нервной системы. Она за каждую сложную, неприятную или монотонную задачу требует компенсации — положительных эмоций. Учитывая это, эксперты предложили три способа борьбы с прокрастинацией.

Первый способ вытекает как раз из желания получить вознаграждение за работу. Нужно придумать способы наградить себя, только после выполнения заранее намеченного объема работы. Но, если поменять местами работу и вознаграждения, получится все та же прокрастинация.

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Второй способ логически вытекает из первого. Самую неприятную работу нужно делать в начале рабочего дня, пока еще мозг не требует вознаграждения. После ее выполнения с перерывом на положительные эмоции, можно перейти к делам поприятней.

Третий способ. Чтобы не теряться в списке дел и вознаграждений, нужно составить их четкий список, желательно с разбивкой по времени и дедлайнами. При этом лучше глобальные дела разделить на ряд мелких, они не будут выглядеть так пугающе.

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vn_dovgal

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Wolf Hound

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Alhazred

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