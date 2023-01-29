Эксперт рассказал о пользе прокрастинации

Прокрастинация, несмотря на очевидные негативные моменты, имеет и положительную сторону. Более того, она даже может приносить пользу человеку, считает американский тренер по тайм-менеджменту Стив Макклетчи.

Прокрастинация в переводе с английского – «промедление». Так называют склонность постоянно откладывать выполнение важных дел. Но прокрастинация не идентична лени.

Лень — это пассивное состояние, когда человек просто не хочет ничего делать. При прокрастинации человек понимает всю важность стоящей перед ним задачи, но не может заставить себя ее выполнить и постоянно откладывает работу на потом.

Но, как ни странно в ней, есть польза. Во-первых, страх последствий от невыполненного дела дает мощный прилив энергии «Все знают, что начать проект, который не хочется делать, – самое сложное. Если вам нужно чувство страха, то вы получите его с помощью прокрастинации», — пишет Макклетчи.

Во-вторых, она помогает сосредоточиться. Стресс от прокрастинации поспособствует быстрому и успешному выполнению дел. «Страх может пробудить вас и дать такую ясность ума, какая бывает после хорошего сна или дозы кофеина», — считает эксперт.

В-третьих, на преодоление задачи после прокрастинации требуется меньше самодисциплины, так как на раскачку не остается времени. «Вам не приходится собирать энергию, чтобы заставить себя начать проект», – пояснил Макклетчи.

Утро вечера мудренее

Кроме того, прокрастинация может быть вызвана перенапряжением — это своеобразный защитный механизм. Человек внешне отключается от дела, но мозг подспудно продолжает работать над решением задачи, при этом, не перегружая нервную систему.

Не зря предки придумали поговорку «утро вечера мудренее». Главное не брать этот метод на постоянное вооружение — важна мера.