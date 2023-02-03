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«О чем говорят мужчины»: каким получился новый фильм «Квартета И»

Автор:
Олег Девятилов
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кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Фото: © кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Вышедший в российский прокат фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — уже четвертый по счету в комедийной франшизе с участием актеров театра «Квартет И».

Предыдущие части выделялись фирменным мужским юмором и разговорами за жизнь. «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» этой концепции не изменяет. Какой получилась новая история о мужчинах, которые любят вытаскивать на белый свет наболевшие вопросы?

Сюжет: братство Садового кольца

Хорошо знакомые поклонникам франшизы Леша (Леонид Барац), Саша (Александр Демидов), Слава (Ростислав Хаит) и Камиль (Камиль Ларин) гуляют по Москве.

У Саши сложные жизненные обстоятельства, он настраивается принять решение, которое целиком поменяет его жизнь. Ему предлагают продать бизнес. Наш герой не может определиться — готов ли он отойти от дел.

Его друзья Леша, Камиль и Слава помогают определиться, прогуливаясь вместе с Сашей по Садовому кольцу. Параллельно герои рассказывают друг другу все то, что накипело или произошло с ними за последнее время.

Зрителей ждут мужские разговоры о дружбе, любви, работе, смысле жизни. В «Простых удовольствиях» юмора стало меньше, чем в предыдущих фильмах, создатели сделали фильм более серьезным.

Действие сопровождается песнями группы «Би-2», а улицы Москвы в новой комедии вызывают ностальгические ассоциации с фильмом Балабанова «Брат 2». В итоге простая прогулка превращается в цельный сюжет.

Премьера в мире: 2 февраля 2023 года
Страна:  Россия, Централ Партнершип, Yellow, Black & White, START, Стрела, Хэд Мэйд Продакшен
Жанр:  комедия
Создатели:  Михаил Поляков
Актеры:  Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов, Камиль Ларин
Продолжительность: 93 минуты
Возраст: 16+

Стоит ли смотреть

Фанатам «Квартета И» новый фильм «Простые удовольствия» нужно смотреть непременно. Их любимые герои вернулись на экран — более зрелыми, а обсуждаемые темы стали более серьезными.

Четвертая часть франшизы избавилась от напускного гротеска. Кроме этого, в ней есть даже едва заметная грусть — ведь сюжет происходит в 2019 году, до пандемии и СВО. Зритель это знает, а главные герои — нет.

кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Фото: © кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»

Например, герои отказываются идти на концерт группы «Би-2» — ведь он обязательно будет в следующем году. В итоге обыденная реальность картины иллюзорна и напоминает светлый сон, где на каждой улице в кафе свой праздник.

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» — комедийно-драматическая история, в которой зритель почувствует сильную ностальгию. Оказывается, после 2020 года мир вокруг сильно изменился. Как хорошо, что герои фильма об этом даже не подозревают. Наша оценка – 7,5 балла.

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Культгид #Рецензии #Кинематограф
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