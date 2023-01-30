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Фильм «Крушение»: Джерард Батлер выходит на тропу войны

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма «Крушение»
Фильм «Крушение», новый остросюжетный боевик с Джерардом Батлером в главной роли, появился в российских кинотеатрах. Лента сочетает в себе элементы триллера и боевика, которые соединяет фирменная брутальная харизма Батлера. Насколько удачным получился фильм?
Премьера в мире: 26 января 2023 года
Страна:  США, кинокомпания Di Bonaventura Pictures, Lionsgate, MadRiver Pictures
Жанр:  остросюжетный боевик, триллер
Создатели:  Жан-Франсуа Рише
Актеры:  Джерард Батлер, Даниэлла Пинеда, Майк Колтер, Тони Голдуин
Продолжительность: 107 минут
Возраст: 16+

Сюжет и съемки

Пассажирский самолет попал в шторм и потерял управление. Пилот сумел посадить его на необитаемом острове — враждебной территории, где всем заправляют пираты. Экипаж и пассажиры попадают в плен. Противостоять злодеям может только Броди Торранс (Батлер).

Торранс — командир самолета, которому вынужденно помогает заключенный Луи Гаспар (Майк Колтер), находившийся под присмотром ФБР на разбившемся самолете. Им предстоит дать отпор бандитам — чтобы выжить вопреки обстоятельствам.

Фото: © кадр из фильма «Крушение»

Картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише представляет собой киноадаптацию популярного романа Чарльза Камминга, в котором жуткая авиакатастрофа — лишь первая беда для главных героев.

Создатели замахнулись на остросюжетный триллер, где бедам героев не видно конца. Здесь есть отлично поставленные перестрелки и много эмоциональных напряженных моментов. При этом фильм от романа отличает больший упор на развитии героев.

Стоит ли смотреть

Получившая много хвалебных отзывов картина ставит вопрос ребром — сможет ли разношерстная группа людей объединиться и дать отпор общему врагу. В этом смысле фильм больше напоминает триллер, а не боевик.

Да, в «Крушении» есть свои жестокие экшен-сцены, но они разворачиваются ближе к финалу, а до этого зрители насладятся самым настоящим триллером с психологическими поворотами.

Примечательно, что идеальных персонажей здесь нет — ведь у пилота тоже есть «скелеты в шкафу». А ключевым мотивом всего происходящего станет доверие друг другу, без него выжить на острове невозможно.

«Крушение» — качественный фильм с точно отмеренными дозами триллера, драмы и боевика. Сюжет здесь местами непредсказуемый, Батлер играет отлично, так что зрителям скука точно не грозит. Наша оценка — 7 из 10 баллов.

Тема: Рецензии
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Культгид #Рецензии #Кинематограф
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