Ученые объяснили пристрастие к порнографии

Психологи из Лимерикского университета (Ирландия) и университета Эссекса (Англия) обнаружили связь между пристрастием к порнографии и экзистенциальной скукой, возникающей у человека из-за отсутствия смысла жизни.

Опрос показал, что люди, соглашающиеся с утверждениями «моя жизнь не имеет четкой цели», признавали — им часто трудно найти, чем занять себя, приводит Naked Science отчет ученых в журнале Personality and Individual Differences.

Этот феномен получил название экзистенциальной скуки. Она возникает, когда обычные способы проводить свободное время не приносят желаемых удовлетворения. Человек видит, что его занятия не меняют жизнь к лучшему и не помогают ему достигать поставленных целей. Усилия будто уходят в никуда.

В таких ситуациях порнография становилась хорошим способом отвлечься от проблем и придать жизни новизну, Согласно исследованиям, даже имея регулярный секс, люди прибегают к просмотру порно, чтобы избежать повседневного ощущения пустоты.

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Такие люди также склонны к беспорядочному сексу, перееданию, употреблению психоактивных веществ. Они прибегают к максимальному использованию самых примитивных способов утопить свой мозг в эндорфинах, дофамине и прочих «гормонах удовольствия», говорится в исследовании.

Но экзистенциальная скука не всегда подталкивает людей к вредному поведению. Она может побудить человека и к занятиям спортом, активному отдыху, поискам новых друзей.