Умная колонка с «Марусей» стала доступна в новых цветах

Умная колонка VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей теперь доступна в черном, оранжевом и зеленом цветах. Продажи стартовали 23 января, сообщает пресс-служба VK.

Стоимость колонки — 3990 рублей. Вместе с умной колонкой покупатель получит в подарок подписки на сервис VK Музыка и онлайн-кинотеатр Wink компании Ростелеком на три месяца, отмечается в сообщении.

«Все умные колонки VK доступны в нескольких цветах: каждый пользователь найдет тот, который ему нравится и сочетается с цветовой гаммой его квартиры или дома», — пояснил директор по разработке устройств VK Борис Каганович.

В комплекте с VK Капсулой Нео покупателю также достанутся стикеры для кастомизации устройства. Так, маскотом черной колонки стал пес Дигги, оранжевой — кот Персик, зеленой — хомяк Сеня, серой — щенок Спотти, голубой — единорог Спаркс.

VK Капсула Нео обладает мощностью звука 5 Вт и всеми функциями колонок с голосовым управлением благодаря встроенному голосовому помощнику Маруся. В частности, Маруся умеет управлять устройствами умного дома более чем 55 производителей.