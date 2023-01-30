Что делать, если купили на кухню умный телевизор, но интернет-провода не проложены, а Wi-Fi не достает? Присмотреться к технологии Power Line Communication (PLC) — эта пара адаптеров, включаемых в обычные розетки, позволят передавать интернет и ТВ-сигнал по электропроводке.

Бывают ситуации, когда нужен интернет в удаленной части дома, но Wi-Fi туда не «добивает», а плинтуса вскрывать после ремонта для прокладки кабеля не хочется. Аналогично с малыми постройками на дачном участке или территории коттеджа, где тянуть новые провода по воздуху или под землей — трудоемко, а запустить телевидение в беседке или банной комнате отдыха хочется.

В таких случаях для расширения сети можно использовать обычную электропроводку. Единственное условие — используемые розетки должны быть подключены от одной фазы (в жилье обычно так и бывает).

Power Line Communication (связь по электросети) позволяет передавать по электрическим проводам интернет, интерактивное ТВ, музыку, компьютерные данные и др. Причем с приличной скоростью — от 100 Мб/сек (простые дешевые адаптеры) до 1 гигабита в секунду, если выбрать более продвинутые модели.

Технология PLC проста, надежна и доступна каждому. Это уже готовое пользовательское решение — адаптеры, включаемые в обычную бытовую розетку. Нужно только распаковать и подключить.

Например, комплект PLC предлагает Ростелеком. Он состоит из двух адаптеров. Первый подключается к розетке рядом с роутером и соединяется с ним кабелем. Второй — вставляется в розетку рядом с принимающим устройством (компьютером, Smart-телевизором, приставкой) и также подключается к нему кабелем.

Достоинство PLC-адаптеров от Ростелекома — сквозная розетка. То есть адаптеры имеют гнезда под стандартные вилки и через них, как через переходник, можно подключать к электричеству другие устройства.

Это очень важная особенность. Может оказаться, что рядом с Wi-Fi-роутером или принимающим устройством будет только одна стационарная розетка. Ее займет адаптер и возможности подключить другое оборудование уже не будет (поскольку PLC-адаптеры нельзя включать в тройники и удлинители). Наличие сквозной розетки решает это проблему — в адаптер включается сетевой фильтр, а в него — все необходимое оборудование.

Минимальный комплект PLC, как описано выше, состоит из двух адаптеров. Но при необходимости в дополнение к нему можно приобрести одиночные адаптеры и еще больше расширить сеть.