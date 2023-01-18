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«Мир танков» получил крупное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Мир танков»

Студия Lesta Games представила крупное обновление для «Мира танков», оно включает боевой пропуск «Тридевятое царство», возвращение режима «Стальной охотник», новые события на глобальной карте и ряд других активностей.

«Тридевятое царство» будет доступно с 18 января по 1 февраля. В него войдут 60 этапов с наградами, сообщается на портале «Мира танков». Среди уникальных командиров появятся Кощей Бессмертный, Баба Яга, Иван Царевич и Василиса Прекрасная.

Главная награда боевого пропуска — премиальный танк «Карачун», украшенный уникальным 3D-стилем, вдохновленным русскими народными сказками. Машину можно получить на 60-м этапе бесплатной прогрессии.

В обновлении также добавят новую ветку китайских танков с уникальными ракетными ускорителями. Они предназначены для ведения боя на средней и ближней дистанциях.

В дополнение к этому пользователи получат доступ к режиму в жанре «королевская битва» с ценными наградами. За прохождение новогодней главы боевого пропуска игрокам выдадут уникальную медаль.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк Т-44-100, два арендных танка каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

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