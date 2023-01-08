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Рекордное количество снежных баб появилось в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что город стал рекордсменом по количеству снежных баб.

«Рекорд официально установлен! На Михайловской набережной участники вылепили 130 снежных баб. И еще 70 других снежных фигур — снеговиков, зверушек, ёлочек», — написала Терешкова в своем телеграм-канале.

Рекорд установлен, задокументирован и внесен в Реестр рекордов России. «Теперь Новосибирск — город снежных баб», — добавила чиновница.

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Новосибирск в 2023 году стал новогодней столицей России. В город в честь этого события приезжало 85 Дедов Морозов со всей страны. А на Михайловской набережной залили самый длинный в стране каток.

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Зима #Новый год #Новосибирск
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