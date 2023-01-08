Рекордное количество снежных баб появилось в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что город стал рекордсменом по количеству снежных баб.

«Рекорд официально установлен! На Михайловской набережной участники вылепили 130 снежных баб. И еще 70 других снежных фигур — снеговиков, зверушек, ёлочек», — написала Терешкова в своем телеграм-канале.

Рекорд установлен, задокументирован и внесен в Реестр рекордов России. «Теперь Новосибирск — город снежных баб», — добавила чиновница.

Что такое новогодняя столица России

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