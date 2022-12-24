Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России

В этом году статус новогодней столицы России достался Новосибирску. Но городу не повезло. В грандиозную концепцию вмешались обстоятельства: спецоперация, санкции, сокращение бюджета. Как Новосибирск справился с задачей и какой новогодней столицей стал?

Что такое новогодняя столица

Проект «Новогодняя столица России» запустили в 2012 году для поддержки внутреннего событийного туризма. Новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород.

Каждая столица изготавливает снежинку, которую передает следующей «Новогодней столице России». Новосибирску снежинку передал Нижний Новгород 9 января 2022 года. Новосибирск, в свою очередь, создаст свою неповторимую снежинку, которую вручит Суздалю — «Новогодней столице-2024».

Новосибирск должен был стать новогодней столицей одновременно с проведением в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею в новом ледовом дворце. Совокупно эти события могли привлечь в город огромный поток туристов в конце декабря 2022 и начале января 2023 года.

Но в феврале началась спецоперация, против России посыпались санкции. Поставки иностранного оборудования для нового ледового дворца и новой станции метро «Спортивная» задерживались из-за разрыва логистических цепочек и в итоге оба объекта не смогли сдать в срок.

У Новосибирска отобрали Молодежный чемпионат мира по хоккею. Стало ясно, что международных гостей можно не ждать.

Несколько точек притяжения

Масштаб задуманного празднества в Новосибирске серьезно уменьшили. Часть ранее запланированных средств пошла на поддержку участников СВО и членов их семей.

Из-за сокращения бюджета отменили масштабное театрализованное представление на площади Ленина, салют и не стали приглашать дорогих известных артистов, решили обойтись своими.

Если Нижний Новгород год назад в роли новогодней столицы потратил 323 миллиона рублей, то Новосибирск около 200 миллионов — суммарно из областного и городского бюджетов.

При этом 23,8 миллиона ушло на приезд, размещение, экскурсионные программы для 100 детей из Беловодского района ЛНР. Еще почти 15 миллионов рублей — на проведение благотворительных программ для детей из ЛНР, детей мобилизованных и военнослужащих.

Около 15 миллионов рублей пошли на саму новогоднюю программу, елки и иллюминацию города. Например, монтаж и украшение елки в Театральном сквере обошлось в 1,6 миллиона рублей, гирлянды для украшения Красного проспекта — в 2,5 миллиона рублей, светящиеся арки в сквере у Оперного — в 2,9 миллиона рублей.

В центре Новосибирска удалось сделать несколько точек притяжения горожан и гостей — Первомайский сквер со световыми фонтанами, шарами и огромными санями, Сквер у Оперного и пешеходную улиц Ленина со светящимся потолком и другими элементами декора.

Улицу Ленина украсила не только мэрия, но и владельцы многочисленных кафе, кофеен и других заведений. Это добавило уюта и осмысленности: по улице можно не просто гулять, на ней можно зайти в кафе, затем прогуляться до кинотеатра «Победа» или до театра «Красный факел».

Чего не хватило новогоднему Новосибирску?

Специалисты оценили новогоднее украшение Новосибирска и отметили, над чем стоит еще поработать.

«Оформление намного гармоничнее, чем в прошлом году. Раньше было освещение разных оттенков. Где-то холодный, где-то теплый свет. В этом году сделали все в едином стиле. Уже смотрится, конечно, намного красивее и интереснее», — прокомментировала Sibnet.ru дизайнер и художник Алена Савина.

Она отметила, что единственное, что хотелось бы исправить, так это размах праздника. По мнению эксперта, украшение должно быть более масштабным и охватывать больше территории города.

Фонтан в Первомайском сквере

«Хорошо реализовано решение Первомайского сквера. В этом году удачный фонтан сделан. Раньше решения были банальные, а теперь сложное и интересное, есть ощущение такой световой воды», — сказал Sibnet.ru новосибирский архитектор Игорь Поповский.

Он отметил, что также хорошо смотрится сквер у Оперного театра. Но есть и небольшие недочеты: «Мэрия сильно украшена, а здание НГАУДИ очень аскетично. Я думаю, надо было симметрию соблюсти, есть ансамбль, два фланкирующих здания на оперный театр смотрят».

По его словам, светящийся потолок на улице Ленина неплох, но такого же впечатления, как на Никольской улице в Москве, не складывается. «Улица шире, есть деревья. Потолок в одном, тротуары в другом решении. Это первый опыт такого подхода, можно его дальше развивать», — предложил Поповский.

Красоту центра Новосибирска также оценила певица Рита Дакота, которая активно путешествует по миру. Она каталась по городу вместе с новосибирским блогером Мариной Трубицыной.

«Рассказывает она мне все про Новосибирск… А я смотрю с открытым ртом. Очень красиво!», – призналась Дакота.