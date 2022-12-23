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Китай внезапно накрыла пандемия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией с начала декабря, это составляет около 18% населения страны.

Только за один день 20 декабря COVID-19 заразились 37 миллионов человек, пишет Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Это является крупнейшим всплеском заражения COVID-19 в Китае с начала пандемии, указывает агентство. Больше всего заболевших — в южной провинции Сычуань и столичном регионе.

Издание отмечает, что резкий всплеск заболеваемости может быть связан с отменой Пекином политики «нулевой терпимости» к коронавирусу после прошедших в стране акций протеста.

При этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин 23 декабря заявила, что ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем властей.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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