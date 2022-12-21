Что принесет Черный кролик родившимся в год Дракона

Год Черного Кролика будет благоприятным для женщин, родившихся в год Дракона, и опасным для мужчин. Что им нужно делать и чего лучше избегать, рассказала астролог Центрального Хурула Санан Гелюнг.

Для женщин-«драконов» 2023 год будет благоприятным. «Это замечательный год. Женщинам я бы посоветовал провести его активно», — объяснил астролог.

Представительницам прекрасной половины человечества, родившимся в год Дракона, в наступающем году будет везти во всем и поэтому нужно успеть сделать много важных вещей. Кролик будет покровительствовать финансам, семейным и дружеским отношениям, переездам и смене работы.

А вот мужчинам, родившимся в год Дракона, в 2023 году повезет меньше. Это неблагоприятный для них год, и им нужно поумерить активность. Избегать больших финансовых вложений, быть аккуратнее на дорогах — велик риск попасть в ДТП.

Особенное внимание им нужно уделить здоровью. В год Черного Кролика могут обостриться старые хронические болезни, неприятно проявиться последствия старых травм.