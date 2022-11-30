Медики объяснили, как не переедать в морозы

Повышенный аппетит в холодное время года заставляет переедать и набирать лишний вес. Как этого избежать и чем заменить вредные продукты?

«Зверский» аппетит в морозы — это нормально, уверяют медики. Организму нужна энергия, чтобы согреться, а значит — калории. Их много в жирной и сладкой пище. Но желание перехватить что-то посытнее и послаще часто приводит к появлению лишнего веса. В итоге стрелка на весах «зашкаливает», а душу заполняет чувство вины.

Однако в холода можно с чистой совестью есть чуть больше, чем обычно и не набрать лишний вес, главное знать, какими продуктами забивать холодильник.

Что нужно есть в морозы

Если хочется жирного, лучше не налегать на сало, хотя пара кусочков к черному хлебу и тарелке горячего борща точно не навредят. И все же жиры лучше получать из морской рыбы, и необязательно это должна быть дорогая семга. Для полезного обеда сгодится и горбуша, и привычный для российской кухни минтай.

Если организм требует мяса, лучше отдать предпочтения постным сортам: говядина, индейка и курятина восполнят необходимую потребность организма в белке. Белок можно получить с молочными продуктами, а также с бобовыми. Зима — идеальное время для «тяжелых» гороховых и фасолевых супов.

Овощи — хороший помощник худеющим. Морковь богата каратинидами, к тому же морковный салат, съеденный перед основным приемом пищи, займет место в желудке, насытит и не даст переесть калорийной пищи.

Почему после фастфуда хочется есть

В морозы нужно много пить. «Большое количество жидкости защитит организм от обезвоживания. Самые подходящие напитки в мороз — компоты, кисели, морсы и травяные чаи», — посоветовали специалисты Роспотребнадзора.

Ну и «вишенка на торте» — цитрусовые. Их нужно есть зимой, это источники витамина С. Он спасает от выпадения волос, поможет сохранить здоровье десен.