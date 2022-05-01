Диетолог объяснила усиление аппетита после фастфуда

Употребление в пищу ряда продуктов приводит не к насыщению, а к усилению чувства голода, предупредила, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, Елена Соломатина рассказала, что

«Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. <…> Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще», — пояснила в беседе с радио Sputnik диетолог.

По ее словам, организму необходимо достаточное количество жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Если какого-то из указанных элементов будет не хватать, то чувство голода быстро вернется и даже усилится, что и происходит при употреблении фастфуда.

Соломатина отметила, что «быстрая еда» создает кратковременное чувство насыщения благодаря наличию в ней большого количества жиров. Между тем, чувство голода после этого возвращается, и ситуация повторится, если вновь удовлетворить его фастфудом.

Диетолог уточнила, что избыток калорий приводит к росту жировой ткани, и если ее становится слишком много, то она начинает диктовать организму свою волю