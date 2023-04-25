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Wink работает с любым интернетом

Источник:
Sibnet.ru
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Wink работает с любым интернетом
Фото: © Sibnet.ru
Особенность видеосервиса Wink, объединившего онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение — возможность использования с любым интернетом, любого провайдера и любого качества.

Wink — сервис Ростелекома. Однако чтобы смотреть телеканалы или фильмы, быть абонентом Ростелекома не требуется. Эту возможность обеспечивает OTT-платформа, на которой создан Wink. Она работает без прямой связки с провайдером. Тем самым сервис открыт для всех пользователей.

Где доступен Wink

Сервис Wink работает на телевизорах Smart TV с операционными системами Android, Tizen (Samsung) и WebOS (LG). Он также доступен для установки на телевизионных приставках Android TV и Apple TV.

Мобильное приложение Wink работает на планшетах и смартфонах с операционными системами Android и iOS. От версии для телевизоров его отличает только адаптированный под маленькие экраны интерфейс, в остальном функции идентичны.

На стационарных компьютерах и ноутбуках Wink удобно смотреть с помощью веб-версии, которую можно найти по адресу wink.ru. Единая среда потребления контента будет доступна, даже если на всех устройствах разный провайдер интернета.

Просмотр каналов и фильмов стандартной четкости (SD) требует скорости интернета не менее 2,4 Мбит в секунду. Для контента высокой четкости (HD) нужен канал не менее 5,6 Мбит в секунду.

Чтобы подключиться, достаточно за несколько кликов создать аккаунт с помощью номера телефона — к одной учетной записи разрешено подключение до пяти устройств. 

Какое качество доступно

Wink использует технологии адаптивной трансляции, хорошо знакомой пользователям YouTube — первые секунды картинка может быть нечеткой, а затем приложение самостоятельно определяет скорость интернет-соединения и постепенно повышает качество видео до максимально возможного.

Если вдруг адаптивная трансляция ошибочно оценила качество соединения,  пользователь может сам выбрать настройки потока: доступны максимальный, средний или минимальный уровень.

Трансляция Wink на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

При необходимости можно заранее скачать фильмы из приложения и смотреть офлайн. Это удобно, если предстоит поездка за город, где связь нестабильна. Для этого следует выбрать подходящую форму покупки: по подписке или навсегда.

После этого на карточке фильма появится иконка скачивания. При нажатии на иконку потребуется выбрать нужное качество, далее начнется загрузка. После завершения в приложении Wink появится push-уведомление. Сохраненный контент доступен для просмотра офлайн в течение 30 дней.

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