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Wink: как смотреть фильмы бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Бесплатные фильмы в Wink
Фото: © Sibnet.ru
Новинки, которых нет у конкурентов, фильмы и сериалы разных жанров, советская классика и детские мультфильмы — все это доступно на видеосервисе Wink бесплатно и без регистрации.

Wink — мультимедийная платформа с доступом к тысячам фильмов и сериалов, а также сотням телеканалов. Их можно смотреть на сайте, в телевизоре или на смартфоне через приложение.

Бесплатные фильмы и сериалы получили соответствующую оранжевую пометку «Бесплатно», и найти их можно несколькими способами.

В разделе Мое/Мое кино бесплатный контент разделен по жанрам: «Комедии», «Боевики», «Мелодрамы», «Фантастика», «Детективы», «Ужасы», «Приключения», «Триллеры», «Мультфильмы». Есть подборки «Советское кино», «Историческое кино», «Документальное кино».

Подборки «Бесплатное» также отдельно выделены в разделах «Фильмы», «Сериалы» и «Детям», если перейти в них из главного меню.

Набор бесплатных фильмов и сериалов на Wink постоянно меняется. Некоторые из них отмечены словом «Эксклюзив», то есть представлены только в видеосервисе Wink.

Для просмотра контента не нужна регистрация и вход в сервис — фильмы и сериалы сразу начинают идти в браузере, но с рекламой. Также функция просмотра без оплаты работает и в приложении, даже если пользователь вышел из зарегистрированного аккаунта.

7 и 14 дней бесплатно

Можно пользоваться пробными периодами подписок. Например, подписка «Wink 6в1» дает бесплатный период на семь дней, а «Wink 5в1» — 14 дней, а «Трансформер Акция» — целый месяц.

Для оформления подписки надо зарегистрироваться в Wink по номеру телефона, затем потребуется привязать банковскую карту. Позже ее можно отвязать от аккаунта.

ТВ-каналы

Двадцать федеральных телеканалов цифрового телевидения всегда доступны в Wink бесплатно. К ним относятся Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия 24», «Россия К» («Культура»), «Карусель», ОТР, «ТВЦентр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз-ТВ».

Но просмотр возможен только после авторизации по номеру телефона.

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