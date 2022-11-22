НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продовольственные дыры: Россия себя прокормит?

Источник:
Sibnet.ru
510 2
Фото: © Sibnet.ru
Россия сможет накормить себя мясом и хлебом, с овощами и молочными продуктами немного сложнее. С последними активно помогает Белоруссия.

Президент России Владимир Путин во время запуска в Тюменской области племенного центра по воспроизводству индейки отметил, что страна себя обеспечивает по ряду параметров: по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и по очень многим другим.

Особенных успехов добились производители мяса. Уровень самообеспечения по мясу и мясной продукции в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен составлять не менее 85%. В этом году отрасль добилась 100,8%.

#Кухня
Гид по свинине: выбираем правильное мясо

Производство мяса птицы выросло в этом году на 5%, или 230 тысяч тонн. Также выросло производство мясных продуктов и субпродуктов и полуфабрикатов, сливочного масла, обработанного молока и сыров.

Животноводы и птицеводы экспортируют продукцию более чем в 110 стран. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что третий год Россия за рубеж направляет больше, чем импортирует.

«Мы работаем над тем, чтобы по свинине открыть и Китай (поставлять туда), но обращаю внимание, что благодаря нашей совместной работе с нашими китайскими друзьями и партнерами мы открыли уже для себя китайские рынки по мясу птицы, по говядине. С Вьетнамом хорошо работаем, там и птица, и говядина, и свинина открыта для нас», — сказал Путин.

Мало молока

«Знаем, над чем еще надо работать: фрукты, овощи, молоко, молочные продукты, молочка в целом», — сказал Путин на совещании. Он добавил, что надо дальше развивать сельское хозяйство.

При этом важно добиться независимости в семенном и племенном фонде. Над этим также работают российские аграрии.

#Продукты
Магазинное молоко: какое настоящее?

«У нас есть проблемы с семенами. Но приняты федеральные научные программы развития семеноводства. Я думаю, что в самое ближайшее время мы и эти вызовы преодолеем», — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По молоку и молочным продуктам уровень самообеспечения в России 84,3%, хотя задача была на уровне 90%.

«Эта часть в значительной степени закрывается поставками из Белоруссии, здесь я ничего особенного не вижу. Наоборот, если у наших друзей в Белоруссии такие возможности есть, надо просто этим пользоваться, и все», — уточнил Путин.

Еще по теме
Цена салата оливье снизилась впервые за несколько лет
Перечислены деликатесы, которые стоит закупить до Нового года
Доля нелегального пива достигла максимума
Рекордное количество икринок байкальского омуля заложили на инкубацию
смотреть все
Экономика #Продукты #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль попросил не сравнивать Хрущева с Путиным
Россия приросла атомными ледоколами
Госдума обратилась к миру по поводу расстрела российских пленных
Власти Запорожья заявили о готовности к наступлению ВСУ
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Siberian sinner

Система не так работает.Через нефтепоток "Дружба" южной ветки нефть идёт через лепрозорий 404, это так.На...