Продовольственные дыры: Россия себя прокормит?

Россия сможет накормить себя мясом и хлебом, с овощами и молочными продуктами немного сложнее. С последними активно помогает Белоруссия.

Президент России Владимир Путин во время запуска в Тюменской области племенного центра по воспроизводству индейки отметил, что страна себя обеспечивает по ряду параметров: по зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и по очень многим другим.

Особенных успехов добились производители мяса. Уровень самообеспечения по мясу и мясной продукции в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен составлять не менее 85%. В этом году отрасль добилась 100,8%.

#Кухня Гид по свинине: выбираем правильное мясо

Производство мяса птицы выросло в этом году на 5%, или 230 тысяч тонн. Также выросло производство мясных продуктов и субпродуктов и полуфабрикатов, сливочного масла, обработанного молока и сыров.

Животноводы и птицеводы экспортируют продукцию более чем в 110 стран. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что третий год Россия за рубеж направляет больше, чем импортирует.

«Мы работаем над тем, чтобы по свинине открыть и Китай (поставлять туда), но обращаю внимание, что благодаря нашей совместной работе с нашими китайскими друзьями и партнерами мы открыли уже для себя китайские рынки по мясу птицы, по говядине. С Вьетнамом хорошо работаем, там и птица, и говядина, и свинина открыта для нас», — сказал Путин.

Мало молока

«Знаем, над чем еще надо работать: фрукты, овощи, молоко, молочные продукты, молочка в целом», — сказал Путин на совещании. Он добавил, что надо дальше развивать сельское хозяйство.

При этом важно добиться независимости в семенном и племенном фонде. Над этим также работают российские аграрии.

#Продукты Магазинное молоко: какое настоящее?

«У нас есть проблемы с семенами. Но приняты федеральные научные программы развития семеноводства. Я думаю, что в самое ближайшее время мы и эти вызовы преодолеем», — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По молоку и молочным продуктам уровень самообеспечения в России 84,3%, хотя задача была на уровне 90%.

«Эта часть в значительной степени закрывается поставками из Белоруссии, здесь я ничего особенного не вижу. Наоборот, если у наших друзей в Белоруссии такие возможности есть, надо просто этим пользоваться, и все», — уточнил Путин.