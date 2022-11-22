НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Владелец «Волги» научил авто ездить на дровах и коптить сало

Источник:
Sibnet.ru
537 7
Фото: © кадр из видео YouTube-канала Oppozit moto Belarus

Автолюбитель из белорусского Лепеля переоборудовал «Волгу» так, чтобы она смогла работать на дровах, а также попробовал коптить сало в газогенераторе.

Сергей из Лепеля сделал газогенераторную установку для «Волги» несколько лет назад, а недавно решил вернуться к этому проекту на своем YouTube-канале.

Классический 2,4-литровый мотор «Волги» способен работать на генераторном газе, который получают из древесины. Для этого в багажнике машины установлена топка.

Переоборудованная «Волга» может разгоняться до 100 километров в час. А расход топлива — мешок дров с четвертью на 100 километров.

В одном из последних роликов автолюбитель попробовал коптить сало в газогенераторе, используя чистые ольховые дрова без коры и емкость для собирания жира, чтобы избежать попадания в блюдо канцерогенов. Сергей отметил, что продукт получился вкусным.

Еще по теме
Спасатель из Абакана сконструировал уникальный пожарный багги
Авто с «номерами СССР» привлекло внимание ГИБДД
«Жигули» превратили в монстра с 14 колесами
Любитель потратил 200 тыс. на переделку старого Lada Largus в новый
смотреть все
Авто #Тюнинг и самоделки
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))

scrubs2009

О чем все думают? Сейчас оборонку держим потому что всё производство на рельсы поставили, набираем обороты,...

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...