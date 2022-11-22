Владелец «Волги» научил авто ездить на дровах и коптить сало

Автолюбитель из белорусского Лепеля переоборудовал «Волгу» так, чтобы она смогла работать на дровах, а также попробовал коптить сало в газогенераторе.

Сергей из Лепеля сделал газогенераторную установку для «Волги» несколько лет назад, а недавно решил вернуться к этому проекту на своем YouTube-канале.

Классический 2,4-литровый мотор «Волги» способен работать на генераторном газе, который получают из древесины. Для этого в багажнике машины установлена топка.

Переоборудованная «Волга» может разгоняться до 100 километров в час. А расход топлива — мешок дров с четвертью на 100 километров.

В одном из последних роликов автолюбитель попробовал коптить сало в газогенераторе, используя чистые ольховые дрова без коры и емкость для собирания жира, чтобы избежать попадания в блюдо канцерогенов. Сергей отметил, что продукт получился вкусным.