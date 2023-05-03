Wink: есть блоги и обучающий контент

Видеосервис Wink позволяет бесплатно получить новые знания по разным темам — от изучения языков до кулинарии, а также развлечься или прокачаться в видеоиграх с помощью видеоблогов и раздела аудиокниг.

Wink — не только онлайн-кинотеатр с коллекцией кино, сериалов и ТВ-каналами. Это еще и платформа видеоблогов, которые ведут более 400 авторов.

Блоги можно смотреть в Wink бесплатно и без регистрации, открыв сервис на компьютере. Или на экране телевизора, смартфона, если установить приложение.

Многие блоги дают реальные полезные знания. Можно, например, похудеть с помощью фитнес-блога или научиться готовить благодаря кулинарным блогам. Или найти необычные товары с Aliexpress.

Полезные блоги

Блогерские каналы разделены по тематикам. Можно выбирать нужную тематику и искать любимых авторов.

Роликам можно ставить оценку, добавлять в избранное, делиться с друзьями в соцсетях, а также скачивать на устройство и смотреть без интернета.

Например, рецепты — от салатов за 5 минут до тортов-шедевров — находятся в разделе кулинарных видеоблогов. Можно выбрать понравившийся видеоблог, включить и сразу начать резать овощи и тушить мясо. Здесь есть и рецепты, помогающие худеть.

Сделать тело красивым помогут видео с фитнес-уроками. Чтобы их найти, надо вбить в поиск слово «фитнес». Например, программа «Фитнес-бикини» — путеводитель для женщин, желающих сохранить красоту, стройность и молодость на долгие годы.

А программа «Фитнес с резинками» помогает проработать проблемные зоны и привести в тонус мышцы в домашних условиях.

Есть и познавательный контент. Например, блог «Нити истории» рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Такие факты и необычные истории могут оказаться полезны подросткам на уроке, а взрослым — чтобы блеснуть в беседе. Или канал «Знаю все» с познавательными видео про Чернобыль.

Развлечься и отвлечься

Игроманов порадуют блоги про различные игры. Блогер DanyaDesu показывает прохождение игр GTA, Minecraft и Call of Duty.

King DM с юмором рассказывает о видеоиграх и делает небанальные сравнения, вроде русской озвучки San Andreas или истории о том, сколько стоит одежда персонажей в реальной жизни. Блогов на тему игр много, и выбор есть для игроков разных жанров.

Развлекательные видеоблоги для взрослых и детей поднимут настроение в любой день, их можно включить в пробке или в поликлинике, когда ожидание затянулось. Это ролики и про смешных животных, или путешествия по Африки или песни для детей, и другой контент.

Слушать и умнеть

Аудиокниги — удобно слушать в машине, в автобусе или в очереди в поликлинике. При этом можно научиться новому. На Wink доступна огромная коллекция аудиокниг.

Для удобства есть тематические подборки: «Лауреаты литературных премий», «Книги об искусственном интеллекте», «Бестселлеры» и другие.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме художественных, послушать можно и большое количество аудиокниг, которые принесут пользу. Подборка «Как справиться с тревогой» поможет по-новому взглянуть на ситуацию, научиться управлять стрессом. В ней есть и книга «Чудо релаксации» Герберта Бенсона, и «Как превратить испытания в триумф» Райана Холидея.

Еще одна большая подборка аудиокниг — «Нон-фикшн». Это произведения прикладной литературы, основанные не на вымысле, а на фактах. В эту категорию попадает широкий спектр книг, включая научно-популярную литературу, мемуары, книги по психологии и личностному росту, энциклопедии и многое другое.

«Гормоны и химия мозга», «Как управлять своей жизнью и работой: секреты ведения проектов», «Кредит по-русски. Как уменьшить выплаты и не попасть в финансовый коллапс», «Безумные русские ученые. Беспощадная наука со смыслом» и другие аудиоверсии популярных умных книг скрасят любое ожидание или досуг.