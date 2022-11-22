Туристы забронировали почти все турбазы на Байкале

Туристы забронировали практически все турбазы на Байкале на февраль-март 2023 года, чтобы полюбоваться на прозрачный лед, сообщил зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

Туристы, приезжая на зимний Байкал, хотят увидеть прозрачный лед с живописными трещинами и многоэтажными пузырями. Такой лед можно увидеть с иркутской стороны с февраля.

«Насколько брони подтверждены туристами, это пока вопрос открытый. Какой-то поток туристов, конечно, будет, но вопрос, насколько он будет массовым», — сказал ТАСС Копылов. Прошлые года показали большой поток туристов на Байкал в феврале-марте.

На новогодние праздники ажиотажного спроса на Байкал нет.

«У людей есть опасения, насколько будет уместным празднование Нового года в той или иной ситуации. Но у нас и в более спокойные годы разгар бронирований новогодних мероприятий приходился где-то на начало декабря. Поэтому, если и будет всплеск бронирований Нового года, то недели за две-три до праздника», — сказал Копылов.