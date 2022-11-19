Обилие внимания: как вычислить абьюзера в начале отношений?

Красивые ухаживания, обилие внимания и быстрое предложение руки и сердца — такое поведение мужчины подкупает, но может оказаться признаком домашнего тирана. Как вычислить абьюзера в начале отношений?

Термин абьюз произошел от английского «abuse» — злоупотреблять, оскорблять, плохо обращаться. Абьюз — это отношения с моделью «агрессор — жертва». Насилие может быть не только физическим, но и выражаться в эмоциональном, моральном уничтожении.

Абьюз обычно цикличен. Поведение тирана — своего рода эмоциональные качели, когда после всплеска негатива он снова становится уравновешенным, нежным и заботливым, и жертва на время успокаивается.

Признаки абьюзера

Мужчины-абьюзеры часто выглядят необычно влюбленными и романтичными.

«Желание овладеть женщиной он сам может оценивать как что-то очень похожее на влюбленность. Мужчине-абьюзеру может казаться, что он влюблен женщину и поэтому хочет быть с ней», — комментирует психолог Марк Бартон на своем YouTube-канале.

Абьюзеры быстро входят в отношения. И уже на третий день знакомства могут предложить съехаться или пожениться.

Поведение будущего агрессора быстро становится навязчивым: он не позволяет быть наедине с собой, названивает и настаивает на встречах.

«Если абьюзер получает отказ, начинает нервничать. Объясняет это тем что, например, я так себя веду и психую, потому что я впервые в жизни встретил свою любовь и не хочу ее потерять», — приводит пример Бартон.

Поэтому, если мужчина чрезмерно активен, женщине стоит быть начеку, чтобы не впустить в жизнь будущего тирана.

Психолог советует попробовать не менять планы из-за мужчины кардинально и сохранять верность своим жизненным привычкам: «Абьюзера, как правило, это очень сильно выводит из себя. Агрессор не любит, когда человек (жертва) сам руководит своим пространством».

#Любовь Как мужчина оценивает женщину

И если мужчина начинает выходить из себя, беситься из-за отказов женщины, на вспышки агрессии нужно обращать пристальное внимание.

Если партнер после вспышек ярости остывает и говорит: «Прости», и такое повторяется периодически, это повод насторожиться.

По утверждению Бартона, напористый и агрессивный парень окажется абюзером с высокой степенью вероятности, но не в 100% случаев. Есть небольшой процент совершенно нормальных, но эмоциональных мужчин, активно выражающих чувства.

«Мы не делаем однозначных выводов. Просто соблюдаем бдительность и наблюдаем за тем, как мужчина себя раскрывает возле вас», — заключает эксперт.