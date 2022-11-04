По итогам девяти месяцев 2022 года, доходы жителей России сократились. Эксперты предрекают дальнейшее падение, а чиновники указывают на неочевидный фактор, который сможет изменить негативную тенденцию.

Росстат констатировал падение доходов населения на 1,7% в 2022 году. Это лучше негативных прогнозов Центробанка и правительства, высказанных в марте. Но есть предпосылки к тому, что падение продолжится.

«Думаю, что по итогам года у нас будет падение около 3%. В следующем минусовая динамика тоже сохранится», — цитирует «КП» директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича.

Однако есть один фактор, который может изменить ситуацию. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что мобилизация и массовая эмиграция повлияют на инфляцию. Резкое вымывание с рынка труда примерно миллиона трудоспособных мужчин создаст дефицит рабочей силы и повышение заработной платы.

Соответственно, средние доходы населения могут вырасти куда сильнее, считают в Минэкономразвития. По их прогнозам, зарплаты в ближайшие три года будут расти на 7 — 8% в год. То есть реальные располагаемые доходы населения будут увеличиваться, уже начиная со следующего года.