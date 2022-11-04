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Филолог объяснила, где ставить ударение в слове «красивее»

Источник:
Sibnet.ru
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Прилагательное «красивее» входит в топ слов, где чаще всего неверно ставят ударение. А как говорить правильно и допустимы ли разные варианты произношения?

«Красивее» или «красивее»? Качественной прилагательное «красивый» в сравнительной степени часто приводит в замешательство. И, действительно, так и тянет сказать «красивее». Ударение просится на последний слог, как в словах с «добрее», «светлее». Но нет!

Ударение в слове

«Вариант красивее недопустим. Только красивее. Обратимся к словарям. Там есть только один вариант. Остальное недопустимо», — объяснила кандидат филологических наук Галина Иваненко в передаче «Наше утро».

Постановку ударения в этом слове легко запомнить с помощью рифмы. «Чем человек счастливее, тем выглядит красивее». Рифма вообще часто помогает заучивать коварные ударения.

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