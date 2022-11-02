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Карнавал признала вину перед Долиной и случайно ее оскорбила

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © karna.val.music, vk.com/karna.val.music

Блогер и певица Валя Карнавал рассказала подробности конфликта с Ларисой Долиной, признала свою вину перед артисткой, но случайно ее оскорбила.

Ссора Долиной и Карнавал произошла на проекте «Музыкалити». Там народная артистка выразила недовольство поющими блогерами и сказала, что им не хватает профессионализма. Валя Карнавал резко ответила собеседнице, противопоставляя молодость и желание самовыражаться музыкальному образованию.

Спустя время Карнавал объяснила, что на момент съемок в «Музыкалити» была в депрессивном состоянии, и ее резкий ответ Долиной — желание защититься от критики.

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«То, что прилетел буллинг (травля) в сторону Долиной — это моя вина, я это понимаю, принимаю, мне за это тоже очень стыдно, потому что она старше меня на очень много лет», — сказала Карнавал в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».

Ведущий шоу тут же пошутил, что Карнавал, извиняясь перед народной артисткой, умудрилось ее оскорбить. «Старше меня на очень-очень много лет», — с иронией повторил Баста слова блогера.

Карнавал продолжила оправдываться за ситуацию. Она сказала, что, пока ее поклонники хейтили Долину в соцсетях, ее тоже оскорбляли. Например, Виктор Дробыш назвал девушку «пугалом, бездарной и ужасной».

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