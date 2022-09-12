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Долина назвала главный грех молодых музыкантов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dolinaofficial, t.me/dolinaofficial

Певица Лариса Долина считает, что молодые исполнители не очень качественно делают свою работу.

«Самый большой грех — это плохое отношение к своему родному языку. <…> Вообще про русский язык. Дикция, артикуляция, ее нет», — сказала певица журналистам после концерта в Государственном Кремлевском Дворце.

Певица призналась, что не понимает, о чем поют юные артисты. Ранее она поссорилась с блогером и певицей Валей Карнавал. Она посчитала девушку без музыкального образования бездарной.

У самой Долиной профильное музыкальное образование, а с 2016 года она стала завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК).

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