Немецкое СМИ назвало Зеленского «маленьким Наполеоном»

Президент Украины Владимир Зеленский, которому вместо компромисса нужна победа, стал «маленьким Наполеоном-2022», написал журналист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.

Автор статьи пишет, что происходящее похоже на русскую рулетку. Зеленскому предоставлена роль «стрелки на весах судьбы».

«Но ведь Зеленский — маленький Наполеон-2022. Зеленскому нужен не компромисс, а победа, добиться которой он считает возможным с помощью НАТО. Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — переводит «ИноСМИ» статью Лаутербаха.

Поэтому, по словам журналиста, Зеленский ведет свою игру, ставка в которой – весь мир. А Запад ему в этом потворствует.

Зеленский сыграл французского императора в комедии «Ржевский против Наполеона», в прокат фильм выходил в 2012 году.