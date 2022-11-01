Тиньков отказался от российского гражданства

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что отказывается от российского паспорта в знак протеста против специальной военной операции на Украине.

Тиньков опубликовал в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской) документ на английском языке, в котором указывается о выходе из гражданства.

«Я официально отказался от российского гражданства», — написал Тиньков. Свой поступок он объяснил антивоенными соображениями. «Мне стыдно иметь этот паспорт», — отметил он.

Тиньков заявил, что не хочет ассоциироваться с Россией и призвал других бизнесменов последовать его примеру.

Он также обратился к «псевдопатриотам». «Я патриот России больше, чем вы. Так как вы болтаете, а я делал и делаю. Я — герой России», — заключил бизнесмен.