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Экономист предупредила о рисках овердрафтом на картах

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Клиенты банков, соглашаясь на услугу овердрафт, должны понимать риски этого финансового сервиса, предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Овердрафт дает возможность потратить больше, чем сумма собственных средств на счете, и при необходимости уйти в минус за счет заемных денег.

«Это как займ до зарплаты, который нужно отдать достаточно быстро — срок возврата обычно не превышает 25-45 дней. При этом взятая в долг сумма полностью должна быть возвращена до определенной даты месяца, следующего за расчетным, именно поэтому для возврата денег, потраченных в конце месяца, времени остается меньше», — сказала «Прайм» Дайнеко.

Кроме того, у этой услуги нет привычного графика платежей или списания средств. При этом затягивать с погашением долга нельзя — это может повлечь за собой комиссию и даже штрафы.

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Топ комментариев

Disobedient

Очередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.

pepelmetal

Байден не отморозок, просто деменция!

pepelmetal

англичанка гадит, ну ничего не долго осталось!

Disobedient

Ну и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.