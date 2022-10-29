Чечня сообщила об отстранении генерала Лапина

Командующий группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции на Украине генерал-полковник Александр Лапин снят с должности, передает телеканал ЧГТРК «Грозный».
Причин отстранения военачальника от руководства телеканал не назвал. Минобороны РФ пока не прокомментировало информацию о снятии Лапина с занимаемой им должности.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее в своем телеграм-канале неоднократно критиковал Лапина, который получил во время спецоперации на Украине звание Героя России.
Так, в октябре 2022 года Кадыров заявил, что неправильные действия командующего группировкой «Центр» привели к вынужденному отводу российских войск из Красного Лимана.
«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 километрах от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — отметил глава Чечни.
Позднее Кадыров заявил, что несколько дней его бойцы пытались установить с Лапиным контакт, однако не смогли его найти. «Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?», — задался он вопросом.
AlhazredНу я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))
DisobedientОчередной блогер на евро подсосе. Рагуля топает, кастрюля по башке хлопает.
AlhazredНу так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...
AlhazredКакой тупой заход... Что, по другому у хохлов разведданные не получить?)))