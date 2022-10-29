Чечня сообщила об отстранении генерала Лапина

Командующий группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции на Украине генерал-полковник Александр Лапин снят с должности, передает телеканал ЧГТРК «Грозный».

Причин отстранения военачальника от руководства телеканал не назвал. Минобороны РФ пока не прокомментировало информацию о снятии Лапина с занимаемой им должности.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее в своем телеграм-канале неоднократно критиковал Лапина, который получил во время спецоперации на Украине звание Героя России.

Так, в октябре 2022 года Кадыров заявил, что неправильные действия командующего группировкой «Центр» привели к вынужденному отводу российских войск из Красного Лимана.

«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 километрах от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — отметил глава Чечни.

Позднее Кадыров заявил, что несколько дней его бойцы пытались установить с Лапиным контакт, однако не смогли его найти. «Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?», — задался он вопросом.