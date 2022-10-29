Опубликована подробная карта боевых действий на Украине

Минобороны России продемонстрировало подробную карту боевых действий на Украине в ходе традиционного брифинга 29 октября.

На карте отражены передвижения противоборствующих сторон, места активных боев и зоны обстрелов. Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что российские подразделения отразили на трех направлениях — красно-лиманском, николаево-криворожском и купянском. ВСУ суммарно потеряли около двухсот солдат убитыми.

Фото: © Минобороны РФ

В частности, в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области российские военные уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.