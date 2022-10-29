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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Опубликована подробная карта боевых действий на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России продемонстрировало подробную карту боевых действий на Украине в ходе традиционного брифинга 29 октября.

На карте отражены передвижения противоборствующих сторон, места активных боев и зоны обстрелов. Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что российские подразделения отразили на трех направлениях — красно-лиманском, николаево-криворожском и купянском. ВСУ суммарно потеряли около двухсот солдат убитыми.

Фото: © Минобороны РФ

В частности, в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области российские военные уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

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