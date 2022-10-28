Российские банки установят терминалы для карт «Мир» за границей

Два крупных российских банка планируют установить терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах, начать они планируют с Турции и ОАЭ.

Один из банков планирует установить POS-терминалы (терминалы для оплаты картой) только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ.

«Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных ТСП (торгово-сервисных предприятий)», — сказал РБК один из источников на банковском рынке.

Второй пояснил, что в первую очередь его банк будет ставить платежные терминалы в туристических местах: отелях, крупных магазинах. Один из источников добавил, что уже сейчас банки могут тестировать проведение таких транзакций.

В сентябре Минфин США предупредил иностранные банки о рисках ввода против них санкций за сотрудничество с системой «Мир», после этого зарубежные кредитные организации начали останавливать прием этих карт. В Турции с российской платежной системой перестали работать все банки, а банки ОАЭ еще даже не успели ее подключить.