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Штамм «Цербер» добрался до России

Источник:
Sibnet.ru
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Новые штаммы коронавируса «Цербер» (BQ.1 и BQ 1.1) зарегистрировали в России. Варианты вируса считаются более заразными, но вводить ограничения из-за них не собираются, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Из-за выявления новых вариантов COVID-19 вводить какие-либо ограничения не планируется, подчеркнула глава службы. Действующая система эпиднадзора позволит эффективно купировать риски их распространения», — цитирует пресс-служба Роспотребнадзора слова главы ведомства.

Геноварианты представляют собой ответвления штамма «Омикрон», которым успело переболеть большинство россиян, уточнила Попова. И говорить о новой волне заболеваемости пока рано.

«Сотни выявленных образцов — это довольно мало по сравнению с сотнями тысяч случаев COVID-19, регистрируемых по всему миру каждый день, даже с учетом определенной тенденции к росту»,— пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

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Главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков считает, что вызванное новым штаммом заболевание, будет протекать легче, чем в предыдущих случаях — это подвид «омикрона», к которому у большинства жителей страны же сформировался иммунитет.

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Отшельник66

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Отшельник66

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