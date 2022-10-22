Как правильно лечить простуду народными средствами

Врачи не спорят, что народные средства лечения простуд могут быть эффективны. Но не все и не всегда. Иногда это дает и обратный эффект и приводит к осложнениями. Почему чеснок — не панацея и чем можно облегчить симптомы простудных заболеваний?

Грипп — инфекционное вирусное заболевание. Вирус может попасть в любую систему органов и вызвать тяжелейшие осложнения, которые могут закончиться летальным исходом, предупреждает Роспотребнадзор.

Попадая в клетку, грипп перестраивает ее процессы на воспроизведение себе подобных. Когда в клетке накопится достаточно вирусов, клетка разрушается, выпуская их в организм, вместе с этим в кровь попадают и различные токсины.

Во время размножения вируса гриппа в организме иммунная система работает «на износ», она сосредоточена на уничтожении опасного чужака и плохо реагирует на другие проблемы. Поэтому организм становится легкой мишенью для бактериальных инфекций, вызывающих серьезные осложнения.

ОРВИ — самая распространенная в мире группа заболеваний, возбудители которых — пневмотропные вирусы: парагрипп, аденовирус, риновирус, реовирус, всего более 300 подтипов.

Лечение ОРВИ — симптоматическое, так как в процессе развития вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией.

Вредные мифы

Один из самых распространенных мифов в России — лук и чеснок помогут вылечиться от простуды и гриппа. Врачи опровергают это утверждение.

Безусловно, оба этих продукта полезны, они содержат фитонциды, убивающие или подавляющие развитие болезнетворных бактерий. Но употреблять их лучше до болезни и в небольших количествах.

«Головка чеснока, съеденная за один присест, не отпугнет вирусы. Ну не боятся они его! Правда, окружающие могут испугаться и не подходить близко. Это может уменьшить вероятность заражения», — прокомментировала Sibnet.ru врач Надежда Владимирова.

А при воспаленном горле, добавила она, большим количеством чеснока можно только усугубить ситуацию, вызвав чрезмерное раздражение слизистой пищевода и желудка.

Ни в коем случае нельзя закапывать в нос сок чеснока или черной редьки, чтобы справиться с насморком — при таком лечении ожоги слизистой гарантированы.

Еще один вредный миф — запастись травяными сборами в аптеке и пить их в любых количествах. Рассуждения «если и не помогут, то и не навредят», нередко приводят к тяжелым последствиям для больного.

«Многие растения или сборы растений обладают очень сильным терапевтическим эффектом, порой даже более сильным, чем лекарственное средство синтетического происхождения в виде таблеток или гранул», — подчеркивают специалисты Роспотребнадзора.

Какими народными средствами можно лечиться?

Чтобы лечение народными средствами принесло желаемый эффект, нужно запомнить простые правила:

Любые средства лучше применять после консультации с врачом. Потому что даже безобидное малиновое варенье в больших количествах может навредить. Малина — хорошее мочегонное средство, а ее избыток вызывает дополнительную нагрузку на почки. Из этого следует второе правило…

В капле лекарство, а в ложке яд. Если врач сказал пить отвар шиповника по одной кружке два раза в день, лучше следовать рекомендации. Не нужно выпивать сразу трехлитровую банку настоя.

Если на фоне лечения больной чувствует ухудшение состояние, тошноту, или началась рвота, нужно немедленно прекратить заниматься народным лечением и проконсультироваться с врачом.

Как правило, при не осложненном простудном заболевании, можно использовать:

Отвар из аптечной ромашки. Она обладает противовоспалительным эффектом. При желании в отвар можно добавить ложку меда, клюкву или лимон.

Чай из корня имбиря. Корень имбиря богат витаминами и микроэлементами, а так же обладает слабым противовоспалительным эффектом.

Имбирь порезать кубиками, добавить два-три колечка лимона, две-три чайные ложки меда, залить теплой водой. Если есть аллергия на мед, убрать продукт. Дать настояться и пить по половине чашки три раза в день.

Компот из сухофруктов. Он обладает общеукрепляющим действием. Для него хорошо подойдут груши, яблоки, слива, вишня, земляника. А осенью и зимой смело можно брать старый добрый набор для «советского» компота. В нем, как правило, есть груши, яблоки, курага, чернослив и изюм.

Настой из плодов шиповника — неплохое вспомогательное средство для лечения простудных заболеваний. По желанию, в такой настой можно добавить мед.

Черная редька с медом. Редьку необходимо разрезать пополам, в середине двух половинок вырезать углубление и залить туда мед. Не обязательно запекать ее — при нагреве мед может потерять полезные свойства. Достаточно будет дать меду настояться в течение суток и добавлять его в теплый чай или воду по одной чайной ложке на стакан.

Но при использовании любых средств необходимо помнить, что болезнь нежелательно переносить на ногах. Постельный режим, обильное питье и покой могут помочь лучше любых трав и таблеток, резюмируют врачи.