Wink: как установить родительский контроль

Видеосервис Wink содержит более 80 тысяч фильмов и сериалов, а также сотни телеканалов. Часть контента имеет высокий возрастной рейтинг, и нежелателен для детей. Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому фильмам и передачам, достаточно настроить родительский контроль. Разбираемся — как это сделать.

Wink — видеосервис, объединивший интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. Он работает на любых платформах — телевизорах, ПК, смартфонах, приставках и планшетах. Достаточно зарегистрироваться на одном гаджете, все подключенные опции синхронизируются на пяти разных устройствах.

Основной профиль Wink

Каждый аккаунт Wink может иметь отдельный профиль на каждого члена семьи. Для начала следует настроить родительский профиль — он обладает максимальными правами, которые позволяют ограничивать доступ к контенту для других пользователей.

Рядом с основным профилем Wink расположен детский

Для этого нужно зайти на вкладку «Мое» и выбрать профиль «Основной», который уже создан по умолчанию. Затем следует изменить стандартный PIN-код 0000 на собственный четырехзначный — естественно, не сообщая его ребенку. После этого любые изменения в основном профиле потребуют ввода известного только вам кода.

Настраиваем детский профиль

Затем можно приступать к настройке детского профиля. Для этого потребуется зайти во вкладку «Мое» и выбрать профиль «Детский», который обычно уже создан по умолчанию. Если его нет, нужно просто создать новый профиль.

На следующем этапе следует установить настройки, которые будут оптимальны для ребенка. У всех фильмов и сериалов из базы Wink есть возрастной рейтинг. Например, при установлении потолка 12+ более «взрослые» материалы просто не будут отображаться в детском профиле.

Возрастной рейтинг Wink имеет несколько градаций

Также нужно отключить показ контента в жанре «Эротика» и установить необходимость запрашивать PIN-кода при покупке контента. Теперь ребенок не сможет самостоятельно оплачивать фильмы и сериалы, для этого потребуется родительское подтверждение.

Сбросить PIN-код может только владелец аккаунта. Для этого нужно ввести либо код из СМС, который придет на номер телефона, указанный при регистрации, либо пароль, установленный при первом входе.

Кроме этого, можно установить интервал времени просмотра контента. При таком ограничении ребенок сможет включить телевизор только в разрешенные родителем часы. При необходимости можно ограничить длительность просмотра — телевизор будет сам отключаться после предельного количества указанных часов.

Детский экран

Wink имеет отдельный экран, на котором собраны развлекательные материалы для детей. Точка входа в этот раздел находится в верхней части экрана. Ребенок сможет быстро найти интересные фильмы, мультипликацию, детские каналы и сервисы, не заходя на другие экраны.

Сервис обладает функцией мультискрин, поэтому доступен сразу на нескольких устройствах. Для контроля ребенка можно зайти в историю просмотров Wink, которая фиксирует каждое действие с разных устройств. Для этого нужно выбрать раздел «Моё» и далее «История просмотров».