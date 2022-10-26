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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин потребовал обеспечить солдат современной экипировкой

Источник:
Sibnet.ru
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Снаряжение российских военнослужащих в зоне СВО должно быть современным, удобным и эффективным, заявил президент России Владимир Путин на первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей войск.

«Что касается непосредственно специальной военной операции: снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — потребовал президент России.

По его словам, чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой. «Необходимо усиливать конкуренцию: здесь должны появиться новые производители – эффективные, по-современному оснащённые и готовые работать в нужном новом формате и выдавать нужное качество», — отметил Путин.

В России необходимо развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, необходимо задействовать все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

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Disobedient

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vennon123

Зато получил миллиарды на её уничтожение

krai123

а почему не на российские типа NIVA-TRAVEL

petrovich1980

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