Как надежно удалить данные со смартфона

Каждый второй россиянин обновляет смартфон каждые три года. Старое устройство обычно кому-то отдают или выставляют на продажу. В этом случае смартфон нужно обязательно «почистить» — чтобы в чужие руки не попали личные файлы, логины и пароли. Как правильно выполнить эту процедуру и можно ли очистить гаджет удаленно, если он утерян?

Эксперты считают, что стратегия с покупкой нового смартфона каждые три года — самая оптимальная. За это время аппарат не успевает технически устареть, а его владелец получает постоянные обновления производителя. Кроме этого, трехлетний смартфон можно достаточно выгодно продать на вторичном рынке.

Как удалить данные с Android

Самый простой вариант полностью удалить файлы и настройки смартфона с операционной системой Android — выполнить откат до заводских настроек в меню «Восстановление и сброс».

Однако в некоторых случаях полное удаление данных с телефона избыточно — например, в том случае, если родитель собирается отдать свой старый аппарат ребенку.

В последних версиях Android можно выполнить жесткую перезагрузку смартфона с интеллектуальным выбором данных для удаления. Для этого потребуется перейти в раздел «Система» или «О телефоне» и выбрать пункт «Сброс».

Перезагрузка будет доступна в трех режимах:

Сброс всех настроек. После выбора этого варианта будут удалены настройки сети, отпечатки пальца, данные для распознавания лица и графический пароль. Все установленные приложения останутся, также сохранится подключение к аккаунту Google.

Сброс настроек сети. Будут удалены параметры Wi-Fi, данные мобильного подключения и синхронизации по Bluetooth. Все остальные останутся на телефоне в неприкосновенности.

Сброс телефона. Такая перезагрузка удалит все данные аккаунта Google, а также установленные приложения, настройки Android, пользовательские файлы. Впрочем, специалисты рекомендуют проверить вручную, не остались ли в памяти устройства фотографии.

в разных прошивках Android сброс настроек может отличаться Фото: © Sibnet.ru

Откат до заводских настроек можно выполнить удаленно. Такой способ — единственный вариант защитить свои данные при потере гаджета. Чтобы сделать это, потребуется воспользоваться сервисом Google «Найти устройство», доступным на ПК или другом мобильном устройстве.

Для этого нужно открыть страницу сервиса на сайте, выбрать пункт «Очистить устройство» и нажать на кнопку запуска процедуры очистки. Даже если смартфон выключен, процедура удаления данных обязательно сработает, как только устройство появится онлайн.

Как удалить данные с iPhone

Чтобы очистить свой iPhone от личных данных, есть два основных способа. Во-первых, можно удалить файлы и настройки через системное меню. Во-вторых — удаленно восстановить заводские настройки через iCloud.

на IPhone сброс настроек практически ничем не отличается от Android Фото: © Sibnet.ru

Первый способ выполняется непосредственно на смартфоне. Для этого нужно открыть «Настройки», перейти на вкладку «Основные» и выбрать команду «Перенос или сброс IPhone».

Затем потребуется нажать на «Стереть контент и настройки». В зависимости от настроек IPhone может попросить ввести при этом пароль. Команду придется подтвердить двойным нажатием по кнопке «Стереть iPhone»».

Производитель предупреждает — для успешной процедуры удаления данных iPhone смартфон должен быть заряжен минимум на 25%.

Второй способ предполагает восстановление заводских настроек через iCloud. Здесь потребуется открыть сайт iCloud на ПК или другом устройстве, авторизоваться через AppleID и нажать кнопку «Найти iPhone».

После нужно выбрать свой смартфон и нажать кнопку «Стереть iPhone». Команду на удаление всех данных придется подтвердить дважды. Как и в случае с Android, подключение устройства к Сети необязательно — процедура очистки сработает в любом случае, как только iPhone выйдет в интернет.