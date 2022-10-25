Российская армия нанесла ВСУ сокрушительное поражение

Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную, сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев в эфире «Первого канала».

Киселев уточнил, что российские военные наладили эффективную оборону в районе Кременной и Сватово. Кроме этого, они заблаговременно получили разведывательные данные о готовящемся наступлении.

В результате личный состав атакующих подразделений ВСУ был уничтожен или рассеян, а украинская бронетехника осталась на поле боя подбитой. При этом полковник признал, что противник пока не оставляет попыток прорвать оборону.

По словам Киселева, украинские военные прощупывают позиции российских войск группами по 15-50 человек, которые совершают вылазки без поддержки бронетехники.