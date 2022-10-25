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Ростелеком предложил быстрый интернет новосибирским бизнесменам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Малые и средние предприятия в Новосибирской области могут подключиться к интернету от Ростелекома на выходных условиях.

Для них до конца 2022 года действует специальное предложение — интернет со скоростью от 100 Мбит/с за 2500 рублей в месяц на весь срок действия договора, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в результате у бизнеса появляется возможность быстро передавать большой объем информации и без сбоев работать с облачными сервисами и базами данных.

Особенную актуальность это имеет для онлайн-магазинов, служб доставки и других компаний в сфере обслуживания, где особенно ценится скорость ответа и четкий прием заказов.

Провайдер гарантирует стабильное качество предоставляемых услуг, защиту от перегрузок и DDoSатак. Тариф доступен на технологиях ЕТТН, FTTх, ME, xPON, Ethernet.

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