Ростелеком предложил быстрый интернет новосибирским бизнесменам

Малые и средние предприятия в Новосибирской области могут подключиться к интернету от Ростелекома на выходных условиях.

Для них до конца 2022 года действует специальное предложение — интернет со скоростью от 100 Мбит/с за 2500 рублей в месяц на весь срок действия договора, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в результате у бизнеса появляется возможность быстро передавать большой объем информации и без сбоев работать с облачными сервисами и базами данных.

Особенную актуальность это имеет для онлайн-магазинов, служб доставки и других компаний в сфере обслуживания, где особенно ценится скорость ответа и четкий прием заказов.

Провайдер гарантирует стабильное качество предоставляемых услуг, защиту от перегрузок и DDoSатак. Тариф доступен на технологиях ЕТТН, FTTх, ME, xPON, Ethernet.