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Работодатели начали искать специалистов по мобилизационной работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой Центрального военного округа

Вакансии для специалистов по мобилизационной работе появились в России, в том числе таких сотрудников искали в Новосибирске, сообщает пресс-служба hh.ru.

Больше всего вакансий для специалистов по мобилизационному и воинскому учету отрыто работодателями из Москвы (37% от всего объема подобных предложений) и Санкт-Петербурга (12%). В Новосибирске за период сентябрь-октябрь было размещено шесть таких вакансий.

Работодателям требуются специалисты отдела мобилизационной подготовки, специалисты военно-учетного стола, начальники службы гражданской обороны и мобилизационной работы, специалисты по мобилизационной подготовке, специалисты по мобилизационной готовности.

Среди обязанностей, перечисленных в вакансиях: осуществление воинского учета в компании, ведение мобилизационного учета, обеспечение постановки на воинский учет по месту работы сотрудника, осуществление сверки с военными комиссариатами, оповещение о поступивших повестках и др.

В целом по стране средняя предлагаемая зарплата для специалистов по мобилизационной работе составила 47 тысяч рублей, но отдельные вакансии предлагают оплату до ста тысяч рублей. Средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов в Новосибирской области — 31,5 тысяч рублей.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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